В Ровно был слышен взрыв: что известно

Фото: в области летел вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 13 сентября, в городе Ровно был слышен взрыв. Накануне военные фиксировали в регионе вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Ровно слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 15:41.

Примерно за 20 минут до этого военные предупреждали, что на севере Ровенской области летит вражеский беспилотник, который движется курсом на запад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Ровенской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

Обстрел Ровно

Напомним, в ночь на 3 сентября в Ровно тоже были слышны взрывы. Тогда военные тоже фиксировали дроны, причем в ту ночь была массированная атака по Украине.

Кроме того, 9 июня враг тоже атаковал Ровенскую область дронами и ракетами, включая город Ровно.

Позже глава ОВА Александр Коваль сообщил, что благодаря работе ПВО удалось избежать значительных разрушений. В то же время один объект гражданской инфраструктуры получил незначительные повреждения.

