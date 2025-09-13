В Ровно был слышен взрыв: что известно

"В Ровно слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 15:41.

Примерно за 20 минут до этого военные предупреждали, что на севере Ровенской области летит вражеский беспилотник, который движется курсом на запад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Ровенской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.