Війна в Україні
У Рівному було чути вибух: що відомо

Субота 13 вересня 2025 15:50
У Рівному було чути вибух: що відомо Фото: в області летів ворожий дрон (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У суботу вдень, 13 вересня, у місті Рівному було чути вибух. Напередодні військові фіксували в регіону ворожий безпілотник.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал Повітряних сил ЗСУ.

"У Рівному чути вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного", - йдеться у повідомленні о 15:41.

Приблизно за 20 хвилин до цього військові попереджали, що на півночі Рівненської області летить ворожий безпілотник, який рухається курсом на захід.

Де оголосили тривогу

Станом на 15:50 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у Рівненський, Сумській, Миколаївській, Херсонській та Донецькій областях.

У Рівному було чути вибух: що відомо

Обстріл Рівного

Нагадаємо, в ніч на 3 вересня в Рівному теж були чутні вибухи. Тоді військові теж фіксували дрони, причому тієї ночі була масова атака по Україні.

Крім того, 9 червня ворог теж атакував Рівненську область дронами і ракетами, включаючи місто Рівне.

Пізніше глава ОВА Олександр Коваль повідомив, що завдяки роботі ППО вдалося уникнути значних руйнувань. Водночас один об'єкт цивільної інфраструктури отримав незначні пошкодження.

Рівне Війна в Україні Дрони
