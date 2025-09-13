ua en ru
Сб, 13 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Ровно был слышен взрыв: что известно

Суббота 13 сентября 2025 15:50
UA EN RU
В Ровно был слышен взрыв: что известно Фото: в области летел вражеский дрон (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

В субботу днем, 13 сентября, в городе Ровно был слышен взрыв. Накануне военные фиксировали в регионе вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Ровно слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 15:41.

Примерно за 20 минут до этого военные предупреждали, что на севере Ровенской области летит вражеский беспилотник, который движется курсом на запад.

Где объявили тревогу

По состоянию на 15:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Ровенской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.

В Ровно был слышен взрыв: что известно

Обстрел Ровно

Напомним, в ночь на 3 сентября в Ровно тоже были слышны взрывы. Тогда военные тоже фиксировали дроны, причем в ту ночь была массированная атака по Украине.

Кроме того, 9 июня враг тоже атаковал Ровенскую область дронами и ракетами, включая город Ровно.

Позже глава ОВА Александр Коваль сообщил, что благодаря работе ПВО удалось избежать значительных разрушений. В то же время один объект гражданской инфраструктуры получил незначительные повреждения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Ровно Война в Украине Дрони
Новости
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Новейшие российские ракеты могут быстро долететь до Лондона и Мадрида, - Рютте
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России