В Ровно был слышен взрыв: что известно

В субботу днем, 13 сентября, в городе Ровно был слышен взрыв. Накануне военные фиксировали в регионе вражеский беспилотник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал Воздушных сил ВСУ.

"В Ровно слышен взрыв, сообщают корреспонденты Общественного", - говорится в сообщении в 15:41. Примерно за 20 минут до этого военные предупреждали, что на севере Ровенской области летит вражеский беспилотник, который движется курсом на запад. Где объявили тревогу По состоянию на 15:50 карта воздушных тревог выглядит следующим образом. Как можно видеть, сигнал продолжается в Ровенской, Сумской, Николаевской, Херсонской и Донецкой областях.