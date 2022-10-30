У Рівному аварійні відключення світла: які райони знеструмленні

У Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Третяка в Telegram.

Міський голова закликав жителів Рівного зменшити споживання електроенергії до мінімуму. Містян просять не вмикати енергоємні прилади.

Через відключення знеструмлені район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада електриків вже працює.

Нагадаємо, що 25 жовтня у Рівному через аварію зникло світло у частині міста.

При цьому вчора у Рівненській області стабілізували енергетичну систему, тому скасували планові відключення світла.

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