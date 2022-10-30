ua ru
Нд, 30 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Рівному аварійні відключення світла: які райони знеструмленні

Новость на русском →
Рівне, Неділя 30 жовтня 2022 10:24
У Рівному аварійні відключення світла: які райони знеструмленні Фото: частина Рівного знову залишилася без світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівному сьогодні зранку сталися аварійні відключення електроенергії. Частина міста залишилася без світла.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера міста Олександра Третяка в Telegram.

Через відключення знеструмлені район Грабника, центр міста, район ТзОВ "Рівнеобленерго". Аварійна бригада електриків вже працює.

Міський голова закликав жителів Рівного зменшити споживання електроенергії до мінімуму. Містян просять не вмикати енергоємні прилади.

Нагадаємо, що 25 жовтня у Рівному через аварію зникло світло у частині міста.

При цьому вчора у Рівненській області стабілізували енергетичну систему, тому скасували планові відключення світла.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рівне відключеня світла Електроенергія
NEWS
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
Літак, півсотні ББМ та майже тисяча окупантів: Генштаб назвав втрати РФ
DAILY
Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Програма без кредиту. Про що Україна домовилася з МВФ і чи вистачить грошей на 2023 рік