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У Рівненській області скасували планові відключення світла

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Рівне, Субота 29 жовтня 2022 11:49
У Рівненській області скасували планові відключення світла Фото: у Рівненській області скасувають відключення світла (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівненській області стабілізували енергетичну систему після ударів росіян. Тому у регіоні скасували планові відключення світла на вихідні.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на очільника Рівненської ОВА Віталія Коваля в Telegram.

За його словами, наразі енергетики стабілізували мережу, тому наступні два дні електроенергія подаватиметься населенню без обмежень. Поки що це відбуватиметься у тестовому режимі. Після чого фахівці перевірять, чи можливе стабільне енергопостачання, у тому числі в школах, щоб не зупиняти офлайн навчання.

Проте жителів Рівненської області попередили, що відключення світла можуть повернутися. Українців закликали і надалі заощаджувати електроенергію.

"Але можливість незапланованих аварійних відключень все ж зберігається. Не забувайте про ощадливе використання електроенергії. І дякую кожному, хто дослухався і в цей складний період використовував її економно", - додав Коваль.

Нагадаємо, що 22 жовтня окупанти вдарили по об'єкту енергетики у Рівненській області. В результаті понад 174 тисяч абонентів залишилися без світла.

Пізніше у Рівненській області запровадили віялові відключення електроенергії.

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Рівненська область відключеня світла Електроенергія
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