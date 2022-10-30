В Ровно аварийные отключения света: какие районы обесточенны

В Ровно сегодня утром произошли аварийные отключения электроэнергии. Часть города осталась без света.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Третьяка в Telegram.

Мэр призвал жителей Ровно уменьшить потребление электроэнергии до минимума. Горожан просят не включать энергоемкие приборы.

Напомним, что 25 октября в Ровно из-за аварии пропал свет в части города.

При этом вчера в Ровенской области стабилизировали энергетическую систему, поэтому отменили плановые отключения света.

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