В Ровно аварийные отключения света: какие районы обесточенны
Фото: часть Ровно снова осталась без света (Getty Images)
В Ровно сегодня утром произошли аварийные отключения электроэнергии. Часть города осталась без света.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Александра Третьяка в Telegram.
Из-за отключений обесточены район Грабника, центр города, район ООО "Ровнооблэнерго". Аварийная бригада электриков уже работает.
Мэр призвал жителей Ровно уменьшить потребление электроэнергии до минимума. Горожан просят не включать энергоемкие приборы.
Напомним, что 25 октября в Ровно из-за аварии пропал свет в части города.
При этом вчера в Ровенской области стабилизировали энергетическую систему, поэтому отменили плановые отключения света.
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