У Рівненській області відомого оленя Бориса збила машина: що встановила поліція

У Зарічному Рівненської області стався наїзд на відомого серед місцевих мешканців оленя Бориса. Поліцейські вже розшукали водійку, яка збила тварину та зникла з місця події.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію прес-служби Поліції Рівненської області у Facebook.
Українцям розповіли, що в понеділок, 23 березня, до поліції близько 19:15 надійшло повідомлення від 57-річного жителя селища міського типу Зарічне (у Вараському районі Рівненської області).
Він розповів, що на вулиці Центральній невідомий на автомобілі допустив наїзд на оленя та втік.
Поліцейські встановили, що до вказаної ДТП причетна 28-річна місцева жителька.
Уточнюється, що вона їхала автомобілем Mercedes без увімкненого світла фар.
"Кермувальниця пояснила працівникам поліції, що втекла з місця події, бо злякалася. Пошкоджений легковик правоохоронці виявили за місцем її проживання", - повідомили громадянам.
Зазначається, що "відповідно до огляду водійка легковика була твереза".
"Тварина, яку місцеві жителі назвали Борисом, є своєрідним талісманом для мешканців Зарічного", - розповіли правоохоронці.
Повідомляється, що олень отримав травми, однак загрози його життю - немає.
"Він перебуває під наглядом єгеря", - уточнили в поліції.
Насамкінець українцям повідомили, що працівники поліції склали на порушницю три адмінматеріали:
