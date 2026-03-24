В Ровенской области известного оленя Бориса сбила машина: что установила полиция

В Заречном Ровенской области произошел наезд на известного среди местных жителей оленя Бориса. Полицейские уже разыскали водителя, которая сбила животное и скрылась с места происшествия.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Полиции Ровенской области в Facebook.
Украинцам рассказали, что в понедельник, 23 марта, в полицию около 19:15 поступило сообщение от 57-летнего жителя поселка городского типа Заречное (в Варашском районе Ровенской области).
Он рассказал, что на улице Центральной неизвестный на автомобиле допустил наезд на оленя и скрылся.
Полицейские установили, что к указанному ДТП причастна 28-летняя местная жительница.
Уточняется, что она ехала на автомобиле Mercedes без включенного света фар.
"Водитель объяснила работникам полиции, что скрылась с места происшествия, потому что испугалась. Поврежденный автомобиль правоохранители обнаружили по месту ее проживания", - сообщили гражданам.
Отмечается, что "согласно осмотру водитель легковушки была трезвая".
"Животное, которое местные жители назвали Борисом, является своеобразным талисманом для жителей Заречного", - рассказали правоохранители.
Сообщается, что олень получил травмы, однако угрозы его жизни - нет.
"Он находится под наблюдением егеря", - уточнили в полиции.
В завершение украинцам сообщили, что работники полиции составили на нарушительницу три админматериала:
