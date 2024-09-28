У Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост: загинув поліцейський
У Рівненській області смертельна ДТП сталася на блокпосту. Внаслідок аварії загинув поліцейський.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.
ДТП сталася зранку 28 вересня на трасі Київ-Ковель-Ягодин.
За даним поліції, водій автоцистерни DAF з газом, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Цистерна не розгерметизувалась.
Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Постраждалими виявилися 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець.
Водій цистерни отримав незначні тілесні ушкодження, у момент аварії він був тверезим.
Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.
Фото: у Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост (t.me/NPU_Rivne)
Нагадаємо, нещодавно у Львівській області автобус з військовими потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув водій, 12 військових отримали поранення.
Також днями у Ніжині Чернігівської області сталася смертельна ДТП. Керівник райуправління поліції збив військового.
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