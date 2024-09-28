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У Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост: загинув поліцейський

Рівненська область, Субота 28 вересня 2024 14:43
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У Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост: загинув поліцейський Фото: у Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост (t.me/NPU_Rivne)
Автор: Наталія Юрченко

У Рівненській області смертельна ДТП сталася на блокпосту. Внаслідок аварії загинув поліцейський.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області.

ДТП сталася зранку 28 вересня на трасі Київ-Ковель-Ягодин.

За даним поліції, водій автоцистерни DAF з газом, 64-річний житель міста Кременчук, з невстановлених поки причин врізався у блокпост на межі Рівненської та Житомирської областей. Цистерна не розгерметизувалась.

Унаслідок ДТП загинув 40-річний поліцейський. Ще двоє осіб отримали тяжкі травми та перебувають у лікарні. Постраждалими виявилися 28-річний кінолог та 27-річний військовослужбовець.

Водій цистерни отримав незначні тілесні ушкодження, у момент аварії він був тверезим.

Внаслідок наїзду пошкоджене також службове авто поліцейського офіцера громади. Сам правоохоронець не постраждав.

Фото: у Рівненській області цистерна з газом врізалась у блокпост (t.me/NPU_Rivne)

Нагадаємо, нещодавно у Львівській області автобус з військовими потрапив у ДТП. Внаслідок аварії загинув водій, 12 військових отримали поранення.

Також днями у Ніжині Чернігівської області сталася смертельна ДТП. Керівник райуправління поліції збив військового.

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ДТП Рівненська область Аварія Поліцейські
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