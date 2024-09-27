Сьогодні, 27 вересня, у середмісті Ніжина керівник Ніжинського райуправління поліції скоїв наїзд на військовослужбовця. Останній помер внаслідок отриманих травм.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Державного бюро розслідування (ДБР).

"Сьогодні близько 11:00, правоохоронець на службовому автомобілі рухався до одного з перехресть у середмісті Ніжина. Раптово на проїжджу частину вибіг чоловік. Уникнути зіткнення не вдалося, від отриманих травм військовослужбовець помер на місці", - пише ДБР.

Зазначається, що, згідно з попередніми даними, водій автомобіля був тверезий.

Фото: у Ніжині правоохоронець збив на смерть військового, ДБР відкрило провадження (t.me/DBRgovua)

ДБР, своєю чергою, відкрило кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 КК України - порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило смерть потерпілого.

"Проводяться необхідні слідчі дії, з метою повного та всебічного дослідження обставин дорожньо-транспортної пригоди", - додає ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Чернігівська обласна прокуратура.