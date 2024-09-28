В Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост: погиб полицейский

В Ровенской области смертельное ДТП произошло на блокпосте. В результате аварии погиб полицейский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.

ДТП произошло утром 28 сентября на трассе Киев-Ковель-Ягодин.

По данным полиции, водитель автоцистерны DAF с газом, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей. Цистерна не разгерметизировалась.

В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Пострадавшими оказались 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий.

Водитель цистерны получил незначительные телесные повреждения, в момент аварии он был трезв.

В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера общины. Сам полицейский не пострадал.

Фото: в Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост (t.me/NPU_Rivne)