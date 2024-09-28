В Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост: погиб полицейский
В Ровенской области смертельное ДТП произошло на блокпосте. В результате аварии погиб полицейский.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области.
ДТП произошло утром 28 сентября на трассе Киев-Ковель-Ягодин.
По данным полиции, водитель автоцистерны DAF с газом, 64-летний житель города Кременчуг, по неустановленным пока причинам врезался в блокпост на границе Ровенской и Житомирской областей. Цистерна не разгерметизировалась.
В результате ДТП погиб 40-летний полицейский. Еще два человека получили тяжелые травмы и находятся в больнице. Пострадавшими оказались 28-летний кинолог и 27-летний военнослужащий.
Водитель цистерны получил незначительные телесные повреждения, в момент аварии он был трезв.
В результате наезда поврежден также служебный автомобиль полицейского офицера общины. Сам полицейский не пострадал.
Фото: в Ровенской области цистерна с газом врезалась в блокпост (t.me/NPU_Rivne)
Напомним, недавно во Львовской области автобус с военными попал в ДТП. В результате аварии погиб водитель, 12 военных получили ранения.
Также на днях в Нежине Черниговской области произошло смертельное ДТП. Руководитель райуправления полиции сбил военного.
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