У Львівській області автобус з військовими потрапив у ДТП, є загиблий та поранені, - ЗМІ
Сьогодні вночі, 9 вересня, у Львівській області сталась аварія за участі вантажівки й автобуса з військовими. Відомо про загиблого та поранених.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LVIV.MEDIA.
Правоохоронці наразі встановлюють обставини аварії.
Як пише місцеве видання, аварія сталась близько о 03:30 на трасі "Київ - Чоп" в селі Дроговиж, Стрийського району Львівської області, неподалік від готелю-ресторану "Максим".
Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій автобуса загинув на місці інциденту. Також 12 військових отримали поранення.
Варто додати, що наразі офіційної інформації або ж інших подробиць аварії немає. Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише, що, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП "загинув один військовий, ще десятеро постраждалих".
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у липні, у Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік.
Також сьогодні, 9 вересня, стало відомо про загибель в ДТП Ярослава Олійника - одного з перших членів оновленої команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості.
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