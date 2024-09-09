У Львівській області автобус з військовими потрапив у ДТП, є загиблий та поранені, - ЗМІ

Сьогодні вночі, 9 вересня, у Львівській області сталась аварія за участі вантажівки й автобуса з військовими. Відомо про загиблого та поранених.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на LVIV.MEDIA .

Варто додати, що наразі офіційної інформації або ж інших подробиць аварії немає. Водночас депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич пише , що, за попередньою інформацією, внаслідок ДТП "загинув один військовий, ще десятеро постраждалих ".

Внаслідок зіткнення з вантажівкою водій автобуса загинув на місці інциденту. Також 12 військових отримали поранення .

Як пише місцеве видання, аварія сталась близько о 03:30 на трасі "Київ - Чоп" в селі Дроговиж, Стрийського району Львівської області, неподалік від готелю-ресторану "Максим".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, як у липні, у Запорізькій області водій авто збив військового, який йшов узбіччям дороги, і втік.

Також сьогодні, 9 вересня, стало відомо про загибель в ДТП Ярослава Олійника - одного з перших членів оновленої команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.