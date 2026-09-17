У Рівненській області лунатимуть вибухи протягом дня: що трапилося

У Рівненській області 17 вересня проведуть масовий вибух на гранітному родовищі. Роботи триватимуть протягом дня, а мешканців заздалегідь попереджатимуть спеціальними звуковими сигналами.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на повідомлення Корецької міської ради.
Масовий вибух запланований на Корецькому родовищі гранітів у Жадківському старостинському окрузі Рівненської області.
Роботи проводитимуть 17 вересня з 10:00 до 18:00. Родовще розташоване приблизно за 5 км на південний захід від Корця.
Для інформування населення підприємство використовуватиме три види звукових сигналів:
У міськраді закликали мешканців громади, зокрема жителів Жадківського старостинського округу, врахувати цю інформацію та зберігати спокій.
Нагадаємо, 12 вересня у західних регіонах України також лунали вибухи, але пов’язані вони були з російською агресією. Окупанти атакували Рівненську область, внаслідок чого було пошкоджено одне з підприємств у Сарненському районі. Тоді повідомлялося, що люди внаслідок удару не постраждали.
У той же день російські війська завдали низки ударів по Житомирській області. У Звягелі внаслідок влучання у продуктовий магазин загинули двоє людей, також були пошкоджені підприємство та автозаправні станції, на яких виникли пожежі.