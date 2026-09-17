RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Общество Образование Деньги Изменения Экология

В Ровненской области будут звучать взрывы в течение дня: что произошло

11:49 17.09.2026 Чт
2 мин
aimg Татьяна Веремеева
Фото: В Ровенской области предупреждают о массовом взрыве (Getty Images)

В Ровенской области 17 сентября будет проведен массовый взрыв на гранитном месторождении. Работы будут продолжаться в течение дня, а жителей будут предварительно предупреждать специальными звуковыми сигналами.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Корецкого городского совета.

Где и когда запланированы взрывы

Массовый взрыв запланирован на Корецком месторождении гранитов в Жадковском старостинском округе Ровенской области.

Работы будут проводить 17 сентября с 10:00 до 18:00. Месторождение расположено примерно в 5 км юго-западнее Корца.

Как будут предупреждать о взрывах

Для информирования населения предприятие будет использовать три вида звуковых сигналов:

  • один длинный сигнал продолжительностью 2 минуты - перед началом зарядки;
  • два длинных сигнала по 2 минуты - непосредственно перед взрывом;
  • три коротких сигнала по 30 секунд - после завершения взрывных работ.

В горсовете призвали жителей общины, в частности, жителей Жадковского старостинского округа, учесть эту информацию и сохранять спокойствие.

Напомним, 12 сентября в западных регионах Украины также раздавались взрывы, но связаны они были с российской агрессией. Оккупанты атаковали Ровенскую область, в результате чего было повреждено одно из предприятий в Сарненском районе. Тогда сообщалось, что люди в результате удара не пострадали.

В тот же день российские войска нанесли ряд ударов по Житомирской области. В Звягеле в результате попадания в продуктовый магазин погибли два человека, также были повреждены предприятие и автозаправочные станции, на которых возникли пожары.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Ровенская областьВзрыв