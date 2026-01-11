Рівненська область під атакою дронів

"Повітряна атака на Рівненщину триває. Наразі під загрозою Сарненський район. Тому закликаю його жителів, не нехтувати сигналом тривоги", - повідомив Коваль.

Тим часом у Повітряних силах попередили, що росіяни запустили в напрямку Рівненської області ударні дрони. Під загрозою Добровиця та Сарни.

Також міський голова міста Сарни Руслан Серпенінов повідомив про ворожу атаку цієї ночі.

"Поранених немає, але маємо ушкодження цивільної інфраструктури.

Разом з відповідними службами працюють і наші спеціалісти відділу надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення, вони все документують", - розповів він.