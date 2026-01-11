RU

Ровенская область под атакой дронов

Фото: Ровенская область под атакой дронов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские войска днем 11 января атакуют ударными дронами Ровенскую область.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля и Воздушные силы ВСУ.

"Воздушная атака на Ровенскую область продолжается. Сейчас под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей, не пренебрегать сигналом тревоги", - сообщил Коваль.

Тем временем в Воздушных силах предупредили, что россияне запустили в направлении Ровенской области ударные дроны. Под угрозой Добровица и Сарны.

Также городской голова города Сарны Руслан Серпенинов сообщил о вражеской атаке этой ночью.

"Раненых нет, но есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Вместе с соответствующими службами работают и наши специалисты отдела чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, они все документируют", - рассказал он.

 

Обстрел Украины 11 января

Напомним, в ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 125 вражеских беспилотников.

Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.

В частности, российские войска нанесли повторные удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.

По предварительным данным, в результате атаки ранения получили двое работников. У них травмы средней степени тяжести, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Из-за попадания возникли пожары.

