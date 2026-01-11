Ровенская область под атакой дронов

"Воздушная атака на Ровенскую область продолжается. Сейчас под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей, не пренебрегать сигналом тревоги", - сообщил Коваль.

Тем временем в Воздушных силах предупредили, что россияне запустили в направлении Ровенской области ударные дроны. Под угрозой Добровица и Сарны.

Также городской голова города Сарны Руслан Серпенинов сообщил о вражеской атаке этой ночью.

"Раненых нет, но есть повреждения гражданской инфраструктуры.

Вместе с соответствующими службами работают и наши специалисты отдела чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, они все документируют", - рассказал он.