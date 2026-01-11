Ровенская область под атакой дронов

Российские войска днем 11 января атакуют ударными дронами Ровенскую область.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Ровенской ОВА Александра Коваля и Воздушные силы ВСУ.
"Воздушная атака на Ровенскую область продолжается. Сейчас под угрозой Сарненский район. Поэтому призываю его жителей, не пренебрегать сигналом тревоги", - сообщил Коваль.
Тем временем в Воздушных силах предупредили, что россияне запустили в направлении Ровенской области ударные дроны. Под угрозой Добровица и Сарны.
Также городской голова города Сарны Руслан Серпенинов сообщил о вражеской атаке этой ночью.
"Раненых нет, но есть повреждения гражданской инфраструктуры.
Вместе с соответствующими службами работают и наши специалисты отдела чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения, они все документируют", - рассказал он.
Напомним, в ночь на 11 января Россия атаковала Украину 154 ударными дронами с разных направлений. Силам ПВО удалось сбить 125 вражеских беспилотников.
Зафиксировано попадание 22 ударных дронов на 18 локациях, а также падение сбитых (обломки) на двух локациях.
В частности, российские войска нанесли повторные удары по объектам критической инфраструктуры Житомирской области.
По предварительным данным, в результате атаки ранения получили двое работников. У них травмы средней степени тяжести, пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение. Из-за попадания возникли пожары.