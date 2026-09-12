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Главная » Новости » Война в Украине

В Ровенской области в результате атаки РФ разрушено предприятие

21:10 12.09.2026 Сб
2 мин
Что известно о последствиях вражеского удара?
aimg Сергей Козачук
В Ровенской области в результате атаки РФ разрушено предприятие Фото: РФ разрушила предприятие в Ровенской области (Getty Images)
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В результате очередной воздушной атаки российских войск на Ровенскую область потерпело разрушения одно из предприятий в Сарненском районе.

Об этом заявил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Последствия вражеского удара

По предварительным данным, в результате попадания и разрушений на объекте люди не пострадали.

Глава области призвал всех жителей Ровенщины обязательно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и оставаться в укрытиях до отбоя.

Атака РФ на западные области Украины

Напомним, российские войска во время массированной атаки 12 сентября нанесли удары по нескольким западным областям Украины.

Под обстрелом оказались объекты гражданской, промышленной и транспортной инфраструктуры.

В частности, враг выпустил дроны-камикадзе по Волынской и Ровенской областях.

В обоих регионах активно работали силы противовоздушной обороны. Из-за угрозы и возможных повторных ударов местных жителей призвали избегать автозаправочных станций и немедленно позаботиться о собственной защите.

Кроме этого, россияне атаковали пассажирский поезд в Луцке. Пассажиров успели заблаговременно эвакуировать, поэтому обошлось без пострадавших, однако железнодорожники предупредили о возможных изменениях в графиках движения.

В Житомирской области врагом стали гражданские объекты и местный бизнес.

В Звягеле под российский удар попал продуктовый магазин - в результате атаки погибли два человека. Также повреждения получили автозаправочные станции и местное предприятие.

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