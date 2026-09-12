В Ровенской области в результате атаки РФ разрушено предприятие

В результате очередной воздушной атаки российских войск на Ровенскую область потерпело разрушения одно из предприятий в Сарненском районе.

Об этом заявил глава Ровенской областной государственной администрации Александр Коваль, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram -канал.

Последствия вражеского удара

По предварительным данным, в результате попадания и разрушений на объекте люди не пострадали.

Глава области призвал всех жителей Ровенщины обязательно соблюдать правила безопасности во время воздушных тревог и оставаться в укрытиях до отбоя.