UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Реформа ЗСУ Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні

На Рівненщині спалахнула масштабна пожежа, є загроза населеним пунктам

21:00 06.05.2026 Ср
2 хв
Вогонь стрімко поширюється, а ситуація змінюється щохвилини
aimg Сергій Козачук
Фото: на Рівненщині спалахнула масштабна пожежа (facebook.com/поліція Рівненської області)

На Рокитнівщині спалахнула масштабна пожежа між селами Блажево та Більськ. Вогонь стрімко поширюється, існує загроза для населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області та заяву Рокитнівського селищного голови Григорія Таргонського.

Читайте також: Карпати палають: у небі - літак, до гасіння долучились місцеві (фото)

Боротьба зі стихією

На місці події працюють пожежні підрозділи лісової охорони та ДСНС.

Правоохоронці на лісових дорогах забезпечують охорону правопорядку та регулюють дорожній рух через зміну напрямку диму.

"Правоохоронці інформують громадян про небезпеку, закликають утриматися від поїздок у небезпечному напрямку та перекривають потенційно небезпечні ділянки", - зазначають у поліції.

Фото: на Рівненщині спалахнула масштабна пожежа (facebook.com/поліція Рівненської області)

Заклик влади

Через небезпечну ситуацію влада просить жителів не їздити дорогою між Блажевом та Більськом, аби не заважати роботі екстрених служб.

"Кожна необережність — це ризик для життя, домівок і цілої громади. Вогонь — не дрібниця. Це стихія, яка не пробачає помилок", — наголосив Рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський.

Лісова пожежа в Карпатах

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на Закарпатті розпочалася 5 травня. Тоді загоряння лісової підстилки виникло в урочищі Килиця біля селища Воловець Мукачівського району, а її орієнтовна площа становила близько 15 гектарів.

Оскільки ситуація виявилася складною і вогонь в лісі не вщухав, надзвичайники були змушені залучити додаткові сили з інших регіонів, а прокуратура відкрила кримінальну справу

Згодом операція стала ще масштабнішою - у повітря підняли авіацію ДСНС, а до ліквідації понад 350 людей і десятки одиниць техніки, зокрема й місцеві жителі.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
ДСНСРівненська областьПожежа