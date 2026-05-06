На Рівненщині спалахнула масштабна пожежа, є загроза населеним пунктам

Лісова пожежа в Карпатах

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на Закарпатті розпочалася 5 травня. Тоді загоряння лісової підстилки виникло в урочищі Килиця біля селища Воловець Мукачівського району, а її орієнтовна площа становила близько 15 гектарів.

Оскільки ситуація виявилася складною і вогонь в лісі не вщухав, надзвичайники були змушені залучити додаткові сили з інших регіонів, а прокуратура відкрила кримінальну справу

Згодом операція стала ще масштабнішою - у повітря підняли авіацію ДСНС, а до ліквідації понад 350 людей і десятки одиниць техніки, зокрема й місцеві жителі.