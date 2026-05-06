На Ровенщине вспыхнул масштабный пожар, есть угроза населенным пунктам

Борьба со стихией

На месте происшествия работают пожарные подразделения лесной охраны и ГСЧС.

Правоохранители на лесных дорогах обеспечивают охрану правопорядка и регулируют дорожное движение из-за изменения направления дыма.

"Правоохранители информируют граждан об опасности, призывают воздержаться от поездок в опасном направлении и перекрывают потенциально опасные участки", - отмечают в полиции.

Фото: на Ровенщине вспыхнул масштабный пожар

Призыв властей

Из-за опасной ситуации власти просят жителей не ездить по дороге между Блажевом и Бельском, чтобы не мешать работе экстренных служб.

"Каждая неосторожность - это риск для жизни, домов и целой общины. Огонь - не мелочь. Это стихия, которая не прощает ошибок", - подчеркнул Рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский.