Вогонь в лісі не вщухає: на Закарпатті залучили нові сили, прокуратура відкрила справу

10:32 06.05.2026 Ср
2 хв
Надзвичайники досі не можуть локалізувати масштабну лісову пожежу
aimg Ірина Глухова
Вогонь в лісі не вщухає: на Закарпатті залучили нові сили, прокуратура відкрила справу Фото: на Закарпатті другу добу вирує пожежа у лісі (facebook.com/DsnsZakarpattya)
У Закарпатській області вже другу добу вирує велика лісова пожежа. До рятувальників долучилися колеги з двох інших областей, а прокуратура з’ясовує причини загоряння у межах кримінальної справи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України у Закарпатській області та обласну прокуратуру.

За даними рятувальників, пожежа спалахнула у лісовому масиві на Мукачівщині.

Станом на 08:00 6 травня вогонь охопив близько 75 гектарів на території Верхньо-Воловецького лісництва.

До ліквідації пожежі залучено 243 людини та 46 одиниць техніки, зокрема 138 рятувальників ДСНС і 36 одиниць техніки. На допомогу також прибули підрозділи зі Львівської та Івано-Франківської областей - ще 58 рятувальників і 14 одиниць техніки.

Крім того, до гасіння долучено 105 працівників Карпатської філії ДП "Ліси України" та 10 одиниць техніки. Планується залучення авіації ДСНС.

Роботи з ліквідації пожежі тривають.

Фото: до гасіння масштабної пожежі на Закарпатті залучили рятувальників ще із двох областей (facebook.com/DsnsZakarpattya)

Тим часом Закарпатська обласна прокуратура відкрила кримінальне провадження за фактом пожежі на Боржавському хребті. Правоохоронці перевіряють, чи міг статися підпал або інший людський фактор.

За даними слідства, повідомлення про займання надійшло 5 травня близько 15:30. Уже ввечері площа пожежі сягнула приблизно 75 гектарів лісу поблизу селища Воловець.

Наразі встановлюються причини та обставини виникнення пожежі. Провадження відкрито за статтею про знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу, що спричинило тяжкі наслідки (ч. 2 ст. 245 КК України).

Пожежа на Закарпатті

Нагадаємо, напередодні у районі селища Воловець на Закарпатті спалахнула масштабна лісова пожежа. Осередки займання фіксуються на великій площі, вогонь продовжує поширюватися.

До гасіння спочатку було залучено 128 рятувальників, 19 одиниць техніки та авіацію. До ліквідації пожежі також долучилися місцеві жителі.

Очільник ОВА заявив, що ситуація перебуває під його особистим контролем, а причини загоряння наразі встановлюються.

За словами міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка, до робіт залучали пожежний літак. Також він повідомив, що сьогодні до гасіння приєднається зведений загін рятувальників із Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

