На Закарпатті масштабна лісова пожежа, до гасіння залучено авіацію (фото)

23:15 05.05.2026 Вт
2 хв
Орієнтовна площа загоряння становить близько 15 гектарів
aimg Анастасія Никончук
На Закарпатті масштабна лісова пожежа, до гасіння залучено авіацію (фото) Фото: ДСНС (ДСНС Закарпаття)
У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 5 травня о 15:27 надійшло повідомлення про загоряння лісової підстилки в урочищі Килиця біля селища Воловець Мукачівського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління ДСНС України у Закарпатській області в мережі Facebook.

Обставини пожежі

За даними рятувальників, загоряння сталося в лісовому масиві, де вогонь швидко поширився підстилкою. Площа пожежі попередньо оцінюється приблизно в 15 гектарів.

Сили та засоби

До ліквідації вогню залучено підрозділи ДСНС Закарпатської області. У гасінні беруть участь 44 рятувальники та 13 одиниць техніки, задіяні зі складу другого та третього державних пожежно-рятувальних загонів.

Моніторинг із повітря

Для контролю ситуації та координації дій використовується безпілотна авіація. Це дає змогу оперативно відстежувати поширення вогню та коригувати роботу на місці.

Додаткові сили

На місці також працюють фахівці Воловецького лісового господарства. У ліквідації пожежі беруть участь 16 працівників та задіяно два пожежні модулі лісників.

Окремо міністр МВС Ігор Клименко зазначив, що було залучено пожежний літак, а завтра до гасіння приєднається зведений загін Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

Нагадуємо, що знімки супутників NASA підтвердили загоряння на нафтопереробному заводі в місті Кіріші Ленінградської області РФ, зафіксоване після атаки безпілотників у ніч на 5 травня.

Зазначимо, що за минулу добу російські війська завдали ударів по п'яти об'єктах інфраструктури Групи "Нафтогаз" у Сумській і Харківській областях.

