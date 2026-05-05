На Закарпатті масштабна лісова пожежа, до гасіння залучено авіацію (фото)

У Державній службі з надзвичайних ситуацій повідомили, що 5 травня о 15:27 надійшло повідомлення про загоряння лісової підстилки в урочищі Килиця біля селища Воловець Мукачівського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Головного управління ДСНС України у Закарпатській області в мережі Facebook.

Окремо міністр МВС Ігор Клименко зазначив , що було залучено пожежний літак, а завтра до гасіння приєднається зведений загін Закарпатської, Львівської та Івано-Франківської областей.

На місці також працюють фахівці Воловецького лісового господарства. У ліквідації пожежі беруть участь 16 працівників та задіяно два пожежні модулі лісників.

Для контролю ситуації та координації дій використовується безпілотна авіація. Це дає змогу оперативно відстежувати поширення вогню та коригувати роботу на місці.

До ліквідації вогню залучено підрозділи ДСНС Закарпатської області. У гасінні беруть участь 44 рятувальники та 13 одиниць техніки, задіяні зі складу другого та третього державних пожежно-рятувальних загонів.

За даними рятувальників, загоряння сталося в лісовому масиві, де вогонь швидко поширився підстилкою. Площа пожежі попередньо оцінюється приблизно в 15 гектарів.

