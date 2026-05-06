На Рівненщині спалахнула масштабна пожежа, є загроза населеним пунктам

На Рокитнівщині спалахнула масштабна пожежа між селами Блажево та Більськ. Вогонь стрімко поширюється, існує загроза для населених пунктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Рівненської області та заяву Рокитнівського селищного голови Григорія Таргонського.

"Кожна необережність — це ризик для життя, домівок і цілої громади. Вогонь — не дрібниця. Це стихія, яка не пробачає помилок", — наголосив Рокитнівський селищний голова Григорій Таргонський.

Через небезпечну ситуацію влада просить жителів не їздити дорогою між Блажевом та Більськом, аби не заважати роботі екстрених служб.

"Правоохоронці інформують громадян про небезпеку, закликають утриматися від поїздок у небезпечному напрямку та перекривають потенційно небезпечні ділянки", - зазначають у поліції.

Правоохоронці на лісових дорогах забезпечують охорону правопорядку та регулюють дорожній рух через зміну напрямку диму.

На місці події працюють пожежні підрозділи лісової охорони та ДСНС.

Лісова пожежа в Карпатах

Нагадаємо, масштабна лісова пожежа на Закарпатті розпочалася 5 травня. Тоді загоряння лісової підстилки виникло в урочищі Килиця біля селища Воловець Мукачівського району, а її орієнтовна площа становила близько 15 гектарів.

Оскільки ситуація виявилася складною і вогонь в лісі не вщухав, надзвичайники були змушені залучити додаткові сили з інших регіонів, а прокуратура відкрила кримінальну справу

Згодом операція стала ще масштабнішою - у повітря підняли авіацію ДСНС, а до ліквідації понад 350 людей і десятки одиниць техніки, зокрема й місцеві жителі.