На Ровенщине вспыхнул масштабный пожар, есть угроза населенным пунктам

Выбирайте проверенное - добавьте РБК-Украина в любимые источники в Google

На Рокитновщине вспыхнул масштабный пожар между селами Блажево и Бельск. Огонь стремительно распространяется, существует угроза для населенных пунктов.

Борьба со стихией На месте происшествия работают пожарные подразделения лесной охраны и ГСЧС. Правоохранители на лесных дорогах обеспечивают охрану правопорядка и регулируют дорожное движение из-за изменения направления дыма. "Правоохранители информируют граждан об опасности, призывают воздержаться от поездок в опасном направлении и перекрывают потенциально опасные участки", - отмечают в полиции. Фото: на Ровенщине вспыхнул масштабный пожар (facebook.com/полиция Ровенской области) Призыв властей Из-за опасной ситуации власти просят жителей не ездить по дороге между Блажевом и Бельском, чтобы не мешать работе экстренных служб. "Каждая неосторожность - это риск для жизни, домов и целой общины. Огонь - не мелочь. Это стихия, которая не прощает ошибок", - подчеркнул Рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский.