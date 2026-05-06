Главная » Новости » Происшествия

На Ровенщине вспыхнул масштабный пожар, есть угроза населенным пунктам

21:00 06.05.2026 Ср
2 мин
Огонь стремительно распространяется, а ситуация меняется ежеминутно
aimg Сергей Козачук
На Ровенщине вспыхнул масштабный пожар, есть угроза населенным пунктам Фото: на Ровенщине вспыхнул масштабный пожар (facebook.com/полиция Ровенской области)
На Рокитновщине вспыхнул масштабный пожар между селами Блажево и Бельск. Огонь стремительно распространяется, существует угроза для населенных пунктов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Ровенской области и заявление Рокитновского поселкового головы Григория Таргонского.

Читайте также: Карпаты горят: в небе - самолет, к тушению присоединились местные (фото)

Борьба со стихией

На месте происшествия работают пожарные подразделения лесной охраны и ГСЧС.

Правоохранители на лесных дорогах обеспечивают охрану правопорядка и регулируют дорожное движение из-за изменения направления дыма.

"Правоохранители информируют граждан об опасности, призывают воздержаться от поездок в опасном направлении и перекрывают потенциально опасные участки", - отмечают в полиции.

Фото: на Ровенщине вспыхнул масштабный пожар (facebook.com/полиция Ровенской области)

Призыв властей

Из-за опасной ситуации власти просят жителей не ездить по дороге между Блажевом и Бельском, чтобы не мешать работе экстренных служб.

"Каждая неосторожность - это риск для жизни, домов и целой общины. Огонь - не мелочь. Это стихия, которая не прощает ошибок", - подчеркнул Рокитновский поселковый голова Григорий Таргонский.

Лесной пожар в Карпатах

Напомним, масштабный лесной пожар на Закарпатье начался 5 мая. Тогда возгорание лесной подстилки возникло в урочище Килица возле поселка Воловец Мукачевского района, а его ориентировочная площадь составляла около 15 гектаров.

Поскольку ситуация оказалась сложной и огонь в лесу не утихал, чрезвычайники были вынуждены привлечь дополнительные силы из других регионов, а прокуратура открыла уголовное дело

Впоследствии операция стала еще масштабнее - в воздух подняли авиацию ГСЧС, а к ликвидации более 350 человек и десятки единиц техники, в том числе и местные жители.

