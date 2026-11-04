Рівне, Тернопільщина і Дніпро під ударом: що відомо про наслідки атак Росії

У ніч на 4 листопада Росія атакувала кілька регіонів України, зокрема енергетичні об'єкти на заході країни. На Тернопільщині дрони влучили в енергооб'єкт, а в Дніпрі після удару по підприємству поранено двох людей.
РБК-Україна повідомляє відомі наслідки атак.
Близько 04:00 у Рівному пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. За словами Олександра Коваля, ворог намагався вдарити по енергетиці.
Внаслідок атаки в Рівненському районі загорівся приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.
У Тернопільському районі дрони влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі служби, триває ліквідація наслідків атаки.
Російські війська вдарили по підприємству в Дніпрі. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків, 38 і 57 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На підприємстві спалахнула пожежа.
3 листопада після влучання в об'єкт інфраструктури більша частина Ковеля залишилася без світла, а місцевий водоканал був змушений перейти на резервне живлення.
Складна ситуація склалася і в столиці. Через пошкодження регіонального енерговузла в Києві ввели екстрені відключення, почалися перебої з водою, а в найбільш постраждалих районах відкрили пункти обігріву. Кличко назвав ситуацію надзвичайно складною. Увечері через брак електроенергії в місті зупинили трамваї та тролейбуси.