Рівне, Тернопільщина і Дніпро під ударом: що відомо про наслідки атак Росії

Рівненщина

Близько 04:00 у Рівному пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. За словами Олександра Коваля, ворог намагався вдарити по енергетиці.

Внаслідок атаки в Рівненському районі загорівся приватний будинок. Інформації про постраждалих не надходило.

Тернопільщина

У Тернопільському районі дрони влучили в об'єкт енергетичної інфраструктури. На місці працюють усі служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Дніпро

Російські війська вдарили по підприємству в Дніпрі. Осколкові поранення дістали двоє чоловіків, 38 і 57 років. Їх госпіталізували у стані середньої тяжкості. На підприємстві спалахнула пожежа.