Ровно, Тернопольщина и Днепр под ударом: что известно о последствиях атак России

3 ноября после попадания в объект инфраструктуры большая часть Ковеля осталась без света, а местный водоканал был вынужден перейти на резервное питание.

Сложная ситуация сложилась и в столице. Из-за повреждений регионального энергоузла в Киеве ввели экстренные отключения, начались перебои с водой, а в наиболее пострадавших районах открыли пункты обогрева. Кличко назвал ситуацию чрезвычайно сложной. Вечером из-за нехватки электроэнергии в городе остановили трамваи и троллейбусы.