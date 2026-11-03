Ситуація зі світлом у Києві надзвичайно складна, у місті розгортають пункти обігріву, - Кличко

У Києві запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження об'єктів регіонального енерговузла. У місті виникли перебої з водопостачанням та рухом електротранспорту, а в районах із найскладнішою ситуацією розгортають пункти обігріву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Києва Віталія Кличка.

Пошкодження енергосистеми та екстрені відключення

За словами мера, обстріли РФ призвели до суттєвих пошкоджень як генерації, так і систем передачі електроенергії по всій Україні.

"Ситуація з електропостачанням у Києві надзвичайно складна. Ворог продовжує руйнувати єдину енергосистему України. Пошкоджена й генерація, й передача електрики по всій країні. Також внаслідок атак останніми днями пошкоджені об'єкти київського регіонального енерговузла. Тому "Укренерго" запровадило екстрені відключення електроенергії. Енергетики працюють, щоб повернути світло", - повідомив Кличко.

Проблеми з водопостачанням, транспортом та пункти обігріву

Аварійна ситуація в енергосистемі безпосередньо вплинула на критичну інфраструктуру столиці: