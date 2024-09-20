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Рівень забруднення повітря у Києві в 5 разів перевищує норму, але є й гарні новини

П'ятниця 20 вересня 2024 12:50
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Рівень забруднення повітря у Києві в 5 разів перевищує норму, але є й гарні новини Фото: рівень забруднення повітря у Києві в 5 разів перевищує норму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

У південній та південно-східній частинах Києва забруднення повітря в п'ять разів перевищує норму. Водночас радіаційний фон столиці абсолютно в нормі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на директора Департаменту захисту довкілля та адаптації до зміни клімату Київської міської державної адміністрації (КМДА) Олександра Возного під час брифінгу.

За словами Возного, погіршення якості повітря у Києві почало спостерігатись з 01:00 ночі. Спочатку його фіксували в північній частині столиці, втім, пізніше забруднення поширилось на усе місто.

"Йдеться про підвищення концентрації зважених частинок пилу, що є продуктами горіння. Причиною погіршення якості атмосферного повітря є пожежі в екосистемах Київській, Чернігівській та Сумській області. Переважно - це пожежі на торф'яниках. Але, на жаль, маємо пожежі й в лісах в тому числі", - пояснив він.

У тому ж числі на якість повітря впливає метеорологічна ситуація. Через відсутність вітру забруднюючі речовини не розсіюються. Втім, радіаційний фон Києва абсолютно в нормі.

Вже зараз фіксується в середньому десь на 20% зниження якості індексу, починаючи з північної частини столиці.

"На жаль, ситуація в південній частині міста і південно-східній залишається поки що досить забрудненою. В середньому забруднення в 5 разів перевищує норму по медичним допустимим концентраціям, саме по частинках пилу", - зауважив він.

Погіршення якості повітря у Києві

Сьогодні, 20 вересня, зранку, стало відомо про тимчасове погіршення стану повітря у Києві. Зокрема з'ясувалось, що смог також накрив й Конотоп, Луцьк, а також Харків.

За словами синоптика Наталки Діденко, вітер та дощі, які очікуються вже 25 та 27 вересня - зможуть покращити якість повітря у столиці.

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