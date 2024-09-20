Синоптик розповіла, коли ситуація з забрудненням повітря в Києві може покращитись
Вітер та дощі, які очікуються в Україні 25 та 27 вересня можуть покращити якість повітря в Києві. Але ситуація може виправитись і раніше.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram синоптика Наталки Діденко.
"Антициклон на ім'я Serkan, а, точніше, його відроги, охоплюють своїм впливом всю Україну. Тому повсюди буде сухо та майже штиль, хіба на півдні вітряно. Якщо домінує антициклон, без дощів та маловітряно - це, на жаль, сприяє зависанню пилу і суттєво погіршує якість повітря", - пояснила вона.
Україна знаходиться під впливом антициклона Serkan (t.me/PohodaNatalka)
За словами Діденко, таке буває практично щороку і не є катастрофою.
"Найближче посилення вітру у Києві - 25 вересня, що дає надію на розсотування повітря. Дощів поки не видно, найближчий - з 27, 28 вересня. Але не варто думати, що аж вітер 25-го та дощ 27 вересня покращать ситуацію. Вона може покращитися значно раніше", - попередила синоптик.
Погіршення повітря у Києві
Зранку 20 вересня у Києві спостерігається тимчасове погіршення стану повітря. Зокрема, фіксується підвищення концентрації пилу.
Пізніше з'ясувалось, що окрім Києва, смог накрив і низку міст України - Конотоп, Луцьк, Харків. Своєю чергою, Київ на деякий час очолив антирейтинг міст світу з найбруднішим повітрям.
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