У Київській області торфʼяні пожежі: чи впливає це на повітря в столиці

Наразі гасіння лісової пожежі під Вишгородом ускладнює сильний вітер, а також займання торфу. Втім, забруднення повітря у Києві немає.

Про це розповів речник Державної служби надзвичайних ситуацій (ДСНС) Олександр Хорунжий в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна .

Гасіння ускладнюється

"Що ускладнює нашу роботу це сильний поривчастий вітер на відкритих територіях. Зараз одну з пожеж, зокрема у Вишгородському районі, локалізовано на площі 45 га. В ході гасіння виявлено пожежу на торфі", - розповів Хорунжий.

Він додав, що торфʼяні пожежі ліквідовуються досить довгу через те, що потрібно проливати достатньо великий прошарок торфу. На це потрібна велика кількість людей, вогнегасних засобів, а також води.

Забруднення повітря немає

"Забруднення повітря в Києві не відбувається, ситуація контрольована і тут наголошу, що постійно проводиться скринінг, моніторинг відповідно повітря щодо радіаційної загрози, забрудненості повітря для киян. Тому тут хочу заспокоїти", - додав речник ДСНС.

Водночас Хорунжий підкреслив, що, якщо хтось з киян має хвороби астматичного характеру, їм необхідно закривати вікна та менше перебувати на вулиці. Зокрема вікна можна ущільнити вологими ганчірками.

Що передувало

Вчора, 16 вересня, мережею почали ширитись фотографії, а також відео з пожежами під Вишгородом. У Вишгородському районі спостерігалося сильне задимлення.

Пізніше у Київській міській державній адміністрації (КМДА) попередили про ризик погіршення якості повітря у Києві. Пожежі можуть призвести до задимлення в Оболонському, Подільському та Святошинському районах Києва.