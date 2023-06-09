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Рівень води у Херсонській області знизився ще на 15 см: скільки триватиме осушення

Фото: рівень води у Херсонській області знизився ще на 15 см (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Херсонській області продовжує знижуватись рівень води після затоплення, що сталося через підрив росіянами Каховської ГЕС. За ранок він знизився ще на 15 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в ефірі телемарафону.

"Якщо зранку була вода на рівні 5,38 м, то вже зараз на цю годину вона становить 5,23 м. Тобто всього (йдеться про зниження рівня води - ред.) на 15 см", - сказав він.

При цьому Прокудін наголосив, що вся вода, яка зайшла в Інгулець і в інші річки, може повертатися.

З огляду на це, за прогнозами, рівень води може впасти до 2,5-1,5 метра і залишиться на цьому рівні поки вся вода з інших цих річок не повернеться. Цей процес осушення правобережної та лівобережної Херсонської області може затягнутися на 10 днів.

Підтоплення Херсонської області

Через підрив росіянами Каховської ГЕС 6 червня населені пункти Херсонської області почало затоплювати. Найгірша ситуація складається на окупованому лівому березі Дніпра.

Прокудін повідомляв, що за ніч вода у Херсонській області впала на 20 см.

Більше про наслідки техногенної катастрофи - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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Херсонська областьКаховська ГЕС