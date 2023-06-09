У Херсонській області за ніч вода впала на 20 см: яка ситуація у регіоні

У Херсонській області зафіксували зменшення рівня води. За останню ніч вода спала на 20 см.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна в Telegram.

Він зазначив, що на правому березі Херсонської області вода тримається на рівні 5,38 метра, у Херсоні - 5,35 метра. Проте рівень води поступово починає зменшуватися.

"Вже бачимо, що на 20 см за ніч вода впала. Попередньо станом на сьогоднішній ранок затоплено 3624 домівки у 32 населених пунктах Херсонщини. На ранок евакуювали 2352 людини, рятуємо і друзів менших - евакуйовано близько 550 тварин", - заявив Прокудін.

Очільник області закликав жителів з підтоплених районів евакуюватися, оскільки залишатися там небезпечно.

При цьому Херсонська ОВА закликає волонтерів з човнами, які планували допомогти з рятувальною операцією, не їхати до Херсона через безпекову ситуацію.

"За необхідності ми окремо повідомимо, якщо буде потреба в такій допомозі! Нині достатньо сил, щоб рятувати людей та тварин із затоплених територій", - йдеться у повідомленні.

Херсонська ОВА сформувала алгоритм дій для людей, які хочуть допомогти - з ним можна ознайомитися за посиланням.

Херсонську область затоплює

Через підрив окупантами Каховської ГЕС населені пункти Херсонської області опинилися під загрозою затоплення. Найбільше постраждав від води окупований лівий берег Херсонської області.

При цьому російські окупанти цинічно обстрілюють жителів Херсона та області, які намагаються евакуюватися. Вчора внаслідок обстрілів, за попередніми даними, поранення отримали 18 осіб, ще одна людина загинула.

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