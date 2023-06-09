Уровень воды в Херсонской области снизился еще на 15 см: сколько продлится осушение

"Если утром была вода на уровне 5,38 м, то уже сейчас к этому времени она составляет 5,23 м. То есть всего (речь идет о снижении уровня воды - ред.) на 15 см", - сказал он.

При этом Прокудин подчеркнул, что вся вода, которая зашла в Ингулец и другие реки, может возвращаться.

Учитывая это, по прогнозам, уровень воды может упасть до 2,5-1,5 метра и останется на этом уровне, пока вся вода из других этих рек не вернется. Этот процесс осушения правобережной и левобережной Херсонской области может затянуться на 10 дней.

Подтопление Херсонской области

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС 6 июня населенные пункты Херсонской области начало затапливать. Наихудшая ситуация складывается на оккупированном левом берегу Днепра.

Прокудин сообщал, что за ночь вода в Херсонской области упала на 20 см.

Больше о последствиях техногенной катастрофы - читайте в материале РБК-Украина.

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