Рівень небезпеки дуже високий. РФ вивела у Чорне море ще один підводний ракетоносій

"В Чорному морі поступово вщухає шторм. Вороже корабельне угруповання поповнилося ще одним підводним ракетоносієм!", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що загальний залп "Калібрів" - до 20 ракет.

"Рівень ракетної небезпеки - дуже високий! Сигнали повітряних тривог не ігноруємо!", - наголосили в Силах оборони.

Як повідомила речниця Сил оборони півдня Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, до двох надводних, які були зафіксовані вже кілька діб в Чорному морі, долучився підводний човен.

"Тобто кількість ракет, готових до застосування, збільшилася до 20. Нагадаю, що пуски з підводного човна виявити складніше, тому реагування має бути оперативніше. Вони летять дуже низько над водою, і виявляються трошки пізніше, до вибуху залишається кілька хвилин. Тому враховуючи попередню ракетну активність ворога, слід вважати, що таке нарощення може бути як грою м'язів, так і реальним підвищенням небезпеки", - зазначила вона.

Ракетна атака по Україні 23 січня

Сьогодні вранці, 23 січня, Росія масовано атакувала Україну ракетами зі стратегічної авіації. Під ударом опинився Київ, Харків та Павлоград, відомо про постраждалих та загиблих, в містах сталися пожежі та є руйнування.

Пізніше стало відомо, що російські терористи завдали комбінованого удару по Україні, застосувавши крилаті, балістичні, авіаційні та зенітні керовані ракети. Силам ППО вдалося знищити 21 з 41 ворожу ціль.

Детальніше про наслідки ракетної атаки РФ - у матеріалі РБК-Україна.