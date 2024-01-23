Уровень опасности очень высокий. РФ вывела в Черное море еще один подводный ракетоноситель

"В Черном море постепенно утихает шторм. Вражеская корабельная группировка пополнилась еще одним подводным ракетоносителем!", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общий залп "Калибров" - до 20 ракет.

"Уровень ракетной опасности - очень высокий! Сигналы воздушных тревог не игнорируем!", - подчеркнули в Силах обороны.

Как сообщила представитель Сил обороны юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона, к двум надводным, которые были зафиксированы уже несколько суток в Черном море, присоединилась подлодка.

"То есть количество ракет, готовых к применению, увеличилось до 20. Напомню, что пуски с подлодки обнаружить сложнее, поэтому реагирование должно быть оперативнее. Они летят очень низко над водой, и оказываются немного позже, до взрыва остается несколько минут. Поэтому учитывая предыдущую ракетную активность врага следует считать, что такое наращивание может быть как игрой мышц, так и реальным повышением опасности", - отметила она.

Ракетная атака по Украине 23 января

Сегодня утром, 23 января, Россия массированно атаковала Украину ракетами из стратегической авиации. Под ударом оказались Киев, Харьков и Павлоград, известно о пострадавших и погибших, в городах произошли пожары и разрушения.

Позже стало известно, что российские террористы нанесли комбинированный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. Силам ПВО удалось уничтожить 21 из 41 вражескую цель.

Детальнее о последствиях ракетной атаки РФ - в материале РБК-Украина.