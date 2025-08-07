Шуляк розповіла, що українці вважають пріоритетом у відбудові і які закони для цього потрібні

Українці назвали ТОП-3 основних принципів, за якими має відбуватись відбудова. В список входять жорстка боротьба з корупцією при використанні коштів, відновлення за принципом "краще, ніж було" і врахування думки громад та людей у процесах, повʼязаних з його плануванням.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву голови комітету ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування, очільниці партії "Слуга народу" Олени Шуляк, в якій вона коментує результати дослідження "Європейське майбутнє України: довкілля, енергетика та повоєнна відбудова очима громадян", проведеного ГО "Ресурсно-аналітичний центр "Суспільство і довкілля" і ГО "ДІКСІ ГРУП".

Однак, за її словами, без ухвалення комплексного законодавства щодо основних засад відновлення реалізувати ці принципи буде складно.

Результати дослідження свідчать, що попри відмінності за віком, регіоном, освітою та доходом, загалом бачення засад повоєнного відновлення є спільним для усіх жителів України, повідомила Олена Шуляк. Однак, жорстка боротьба з корупцією під час використання коштів на відбудову - головний принцип і пріоритет повоєнного відновлення для українців. Найбільшу вагу цьому приділяє 50,6% опитаних.

"Крім цього, ми бачимо, що третина мешканців України підтримує відбудову на засадах "краще, ніж було", створення умов для повернення людей та національної безпеки. Зелена відбудова та створення умов для розвитку підприємництва в цілому не є важливим пріоритетом для жителів України. Проте, як свідчить дослідження, спостерігаються значні вікові відмінності: 38,9% молоді віком від 18 до 29 років підтримують зелене відновлення, натомість серед людей похилого віку (60+) таких лише 18,2%", - повідомила Шуляк.

Вона також додала, що все більше громадян наголошують на важливості врахування думки громад та людей у процесах, повʼязаних з плануванням відбудови. За даними останнього опитування, так вважали 40,5% респондентів, а попереднього - 31,4%. Це свідчить, на думку парламентарки, що громадяни все більше усвідомлюють вагу свого голосу і готові долучатись.

"Одним з інструментів для цього можуть стати публічні консультації, закононопроєкт щодо яких парламент ухвалив влітку минулого року. Йдеться про обовʼязкове проведення публічних консультацій всіма органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування тощо при запровадженні будь-який управлінських рішень", - повідомила Олена Шуляк.

За її словами, у міжнародній практиці проведення публічних консультацій — обов‘язкова норма для більшості важливих рішень на рівні держави. При цьому в Україні ця історія до сьогодні була абсолютно добровільною. Втім, після ухвалення відповідного законопроєкту, публічні консультації будуть обов‘язковими при ухваленні будь-яких управлінських рішень на рівні держави і громад. Однак, ця норма набуде чинності після завершення повномасштабної війни.

Як свідчить дослідження, відбудова міст і житла, на думку респондентів, має здійснюватися на засадах безпеки, енергоефективності та екологічності. Швидкість відбудови та її вартість є менш важливими для жителів України, зауважила Олена Шуляк. При цьому, візуальна привабливість та естетичність відбудови міст є найбільш важливою для киян - 10,9%, а для жителів інших населених пунктів загалом по Україні лише 6,1%.

Спостерігаються і певні вікові відмінності: як свідчать результати дослідження, люди похилого віку (60+) частіше обирають "дешево" (18,3%) і "швидко" (30,8%) та рідше "енергоефективно та екологічно" (45,9%). Натомість, безпека та екологічність є однозначними пріоритетами молоді (66,5%) та 60,7% для молоді 18-29 років.

При цьому Олена Шуляк наголосила - планування і реалізація відбудови з урахуванням цих принципів буде ускладнена через відсутність комплексного законодавства щодо основних засад відновлення. Ще в 2024-му році на базі тодішнього Мінвідновлення за великої кількості стейкхолдерів був підготовлений відповідний законопроєкт про основні засади відновлення, який виокремлює 14 ключових принципів держполітики в сфері відбудови.

"Зі свого боку, на базі нашого Комітету ми провели цей документ через масштабні публічні консультації, що дало можливість напрацювати влучні рекомендації, які ми направили до Кабміну. Ще тоді проєкт закону підтримали як міжнародні партнери, так і Офіс Омбудсмана України. Втім, законодавчу ініціативу, яка б стала дорожньою картою відновлення країни, Міністерство регіонального розвитку донині не подало парламенту на розгляд", - зауважила Олена Шуляк.

Наостанок вона додала, що сьогодні надважливо усвідомлювати, що без чітко визначених засад, обов’язків і процедур неможливо побудувати ефективну систему управління процесами відбудови. Це створює правовий вакуум, який ускладнює координацію дій і відкриває простір для суб’єктивних рішень і зловживань. Тому запуск системного рамкового закону має стати одним із першочергових завдань.