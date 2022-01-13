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Звучит барабанный бой войны: США предупредили об эскалации в отношениях с Россией

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Вашингтон, Четверг 13 января 2022 18:40
Звучит барабанный бой войны: США предупредили об эскалации в отношениях с Россией Фото: постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер (twitter.com/usosce)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Западу следует готовиться к эскалации напряженности в отношениях с Россией. Сегодня наблюдается кризис европейской безопасности, а риторика стала довольно резкой.

Об этом заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"В настоящее время мы сталкиваемся с кризисом европейской безопасности. Барабанная дробь войны звучит громко, а риторика стала довольно резкой", - сказал Карпентер по итогам переговоров ОБСЕ и России.

Постпред США отметил, что наращивание Россией 100 тысяч военных, современного вооружения, систем радиоэлектронной борьбы и боеприпасов вблизи границы с Украиной "вызывает много вопросов о намерениях Москвы".

"Мы должны отнестись к этому очень серьезно. Мы должны подготовиться к возможности эскалации", - сказал дипломат, добавив, что США предпочитают "путь диалога и деэскалации".

Напомним, сегодня прошла встреча ОБСЕ и России по так называемым "гарантиям безопасности". По ее итогам Москва пригрозила "катастрофическими последствиями", если ее требования не будут выполнены.

Отметим, 12 января в Брюсселе прошло заседание Совета Россия-НАТО, а днем ранее прошла встреча делегаций РФ и США.

Как сообщало РБК-Украина, в Кремле недовольны результатами двух раундов переговоров по "гарантиям безопасности".

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ОБСЕ Российская Федерация Соединенные Штаты Америки
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