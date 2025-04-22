Рисова криза в Японії: країна вперше за 25 років імпортувала зерно з Південної Кореї
Через дефіцит вітчизняного рису та зростання цін Японія вперше з 1999 року почала імпортувати рис із Південної Кореї. Це змушує японців змінювати смакові вподобання.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на The Guardian.
Як повідомляють місцеві ЗМІ, перша партія - всього 2 тонни - вже з’явилася в супермаркетах і онлайн-магазинах, а найближчими днями очікується постачання ще 20 тонн. Попри традиційний скепсис японців до імпортного рису, нинішня ситуація змушує змінювати споживчі звички.
Чому в Японії дорожчає рис
Ціни на рис, вирощений у Японії, за рік більш ніж подвоїлися. Станом на початок квітня середня ціна 5 кг рису в супермаркетах сягнула 4214 японських єн (30 доларів) - удвічі більше, ніж торік. Зростання цін викликане поєднанням рекордної спеки влітку 2023-го, панічних закупівель на тлі попереджень про стихійні лиха та логістичних труднощів.
Щоб стримати ціновий стрибок, уряд у березні почав використовувати стратегічні запаси - було оголошено про випуск 210 тисяч тонн рису з резервів. Проте заходи виявилися малоефективними: до кінця місяця в роздріб надійшло лише 426 тонн, або 0,3% від загального обсягу. Міністерство сільського господарства пояснює це нестачею транспорту й тривалим процесом підготовки зерна до продажу.
Експорт рису до Японії стрімко зростає
Через дефіцит дедалі більше закладів громадського харчування переходять на імпорт. Наприклад, власник ресторану в Токіо Арата Хірано торік почав використовувати каліфорнійський рис, який хоч і подорожчав удвічі, але все ще дешевший за японський. Відвідувачі не скаржаться - дехто навіть не помічає різниці.
Очікується, що цьогоріч експорт південнокорейського рису до Японії сягне найвищого рівня з 1990 року. Криза також відкриває нові можливості для експортерів із США.
Раніше РБК-Україна писало, що уряд Японії вживає надзвичайних заходів через рекордне зростання цін на рис, спричинене поганими врожаями та панічними закупівлями після попереджень про можливий мегаземлетрус. Вперше в історії країни з резервів випущено 150 тисяч тонн рису для стабілізації цін. Цей крок має на меті знизити вартість продукту та забезпечити його доступність для населення.
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