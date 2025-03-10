Уряд Японії йде на надзвичайні заходи через дефіцит рису: такого в країні ще не було

У понеділок, 10 березня, уряд Японії розпочав аукціон на продаж 150 тисяч тонн рису з надзвичайних запасів для зниження цін, які зросли через дефіцит, спричинений поганими врожаями та панічними закупівлями після попередження про "мега-землетрус".

Про причини дефіциту рису в Японії і як країна намагається розв'язувати проблему – у матеріалі РБК-Україна ниже.

Криза на ринку рису в Японії

Ціни на рис в Японії почали різко зростати ще минулого літа. Дефіцит рису, викликаний поганими врожаями через аномально спекотну погоду, а також панічними закупівлями після попередження про "мега-землетрус", призвів до майже двократного подорожчання продукту за рік.

У відповідь на ситуацію уряд ухвалив рішення випустити рис зі своїх стратегічних запасів, які зазвичай зберігаються для надзвичайних ситуацій, таких як погані врожаї або природні катастрофи. Це рішення стало необхідним через високі ціни, що були спричинені діяльністю посередницьких компаній, які створюють затримки у постачанні.

Уряд також оголосив аукціон для розподілу 150 тисяч тонн рису серед дистриб'юторів. Успішні учасники отримають 41 різновид рису, а вже наприкінці березня цей рис з'явиться на полицях магазинів. З 210 тис. тонн рису, які уряд планує продати, 60 тис. тонн будуть випущені пізніше в другому раунді.

Аукціон та заходи уряду для стабілізації ринку

У 2024 році Японія виробив на 180 тис. тонн більше рису, порівняно з попереднім роком. Проте спекулятивні покупці, які намагаються скористатися тимчасовим дефіцитом рису та проблемами в ланцюгу постачань, продовжують утримувати ціни на високому рівні.

Підприємства, які закуповують і зберігають понад 5 000 тонн рису на рік, мали змогу подати заявки на участь в аукціоні. Міністерство сільського господарства не розголошує імена учасників або кількість заявок, але підтверджує, що таких підприємств – 89. Аукціон проходитиме серед них за найвищою запропонованою ціною, якщо вона перевищує мінімальну ціну продажу, яка не розголошується.

Заявки на нерозпроданий рис прийматимуться до вівторка. 150 тисяч тонн рису складаються зі 100 тис. тонн врожаю 2024 року та 50 тис. тонн з 2023 року. Аукціон може бути завершений, якщо весь обсяг рису буде продано в понеділок, і остаточне рішення щодо переможців буде ухвалене наступного тижня.

Резерви та перспективи на ринку

Запаси рису в Японії були створені вперше у 1995 році через проблеми в ланцюгу постачань. Однак це перший випадок в історії країни, коли рис з резервів випускається виключно з метою зниження цін. Раніше запаси використовувались після Великого східнояпонського землетрусу та цунамі 2011 року, а також після землетрусу в Кумамото у 2018 році.

Уряд також незабаром планує випустити ще 60 тис. тонн рису, і Міністерство розгляне можливість подальших випусків, якщо поточні заходи не принесуть бажаного ефекту. Водночас уряд закуповує рис, вирощений у країні, такої ж якості та кількості, як той, що був випущений з запасів, протягом року. Оскільки ще неясно, яким буде цьогорічний врожай, Міністерство зможе викупити необхідний рис протягом більш тривалого часу за погодженням з успішними учасниками аукціону.

У лютому 2024 року ціна п'яти кілограмів рису Косихикари (Koshihikari) у 23 районах Токіо склала 4 363 єни (29,50 доларів США), що є найвищим показником за всю історію, згідно з даними Міністерства внутрішніх справ та комунікацій. Ціна зростала протягом 10 місяців поспіль, починаючи з травня минулого року. Середня ціна п’яти кілограмів рису в супермаркетах на кінець лютого становила 3 939 єни (26 доларів), що значно більше порівняно з 2 000 єн роком раніше.

У січні уряд оновив правила щодо умов випуску запасів, включивши також випадки, коли "порушується плавний розподіл", окрім традиційних ситуацій, пов'язаних з поганим врожаєм.

Причини кризи на ринку рису

Експерти вважають, що криза на ринку рису є наслідком кількох факторів. Зокрема, до неї призвели бум туризму та дефіцити, спричинені рекордними хвилями спеки останніх років, оскільки Японія, як і інші країни, відчуває наслідки змін клімату, зумовлених людською діяльністю.

У серпні минулого року полиці в деяких магазинах порожніли після того, як уряд попередив про можливий "мега-землетрус". Крім того, ситуацію погіршив один з найсильніших тайфунів за кілька десятиліть, а також щорічні святкування О-бон – японського свята поминання духів пращурів і померлих.