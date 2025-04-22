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Рисовый кризис в Японии: страна впервые за 25 лет импортировала зерно из Южной Кореи

Вторник 22 апреля 2025 13:06
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Рисовый кризис в Японии: страна впервые за 25 лет импортировала зерно из Южной Кореи Фото: Япония столкнулась с дефицитом риса (freepik.com)
Автор: Татьяна Веремеева

Из-за дефицита отечественного риса и роста цен Япония впервые с 1999 года начала импортировать рис из Южной Кореи. Это заставляет японцев менять вкусовые предпочтения.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Как сообщают местные СМИ, первая партия - всего 2 тонны - уже появилась в супермаркетах и онлайн-магазинах, а в ближайшие дни ожидается поставка еще 20 тонн. Несмотря на традиционный скепсис японцев к импортному рису, нынешняя ситуация заставляет менять потребительские привычки.

Почему в Японии дорожает рис

Цены на рис, выращенный в Японии, за год более чем удвоились. По состоянию на начало апреля средняя цена 5 кг риса в супермаркетах достигла 4214 японских иен (30 долларов) - вдвое больше, чем в прошлом году. Рост цен вызван сочетанием рекордной жары летом 2023-го, панических закупок на фоне предупреждений о стихийных бедствиях и логистических трудностей.

Чтобы сдержать ценовой скачок, правительство в марте начало использовать стратегические запасы - было объявлено о выпуске 210 тысяч тонн риса из резервов. Однако меры оказались малоэффективными: к концу месяца в розницу поступило лишь 426 тонн, или 0,3% от общего объема. Министерство сельского хозяйства объясняет это нехваткой транспорта и длительным процессом подготовки зерна к продаже.

Экспорт риса в Японию стремительно растет

Из-за дефицита все больше заведений общественного питания переходят на импорт. Например, владелец ресторана в Токио Арата Хирано в прошлом году начал использовать калифорнийский рис, который хоть и подорожал вдвое, но все еще дешевле японского. Посетители не жалуются - некоторые даже не замечают разницы.

Ожидается, что в этом году экспорт южнокорейского риса в Японию достигнет самого высокого уровня с 1990 года. Кризис также открывает новые возможности для экспортеров из США.

Ранее РБК-Украина писало, что правительство Японии принимает чрезвычайные меры из-за рекордного роста цен на рис, вызванного плохими урожаями и паническими закупками после предупреждений о возможном мегаземлетрясении. Впервые в истории страны из резервов выпущено 150 тысяч тонн риса для стабилизации цен. Этот шаг имеет целью снизить стоимость продукта и обеспечить его доступность для населения.

Также мы рассказывали о рекордном росте цен на кофе в мире. Мы писали, от чего зависит стоимость этого продукта и что будет с ценами в Украине.

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