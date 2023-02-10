"Рішучий протест". Польського дипломата викликали до МЗС Білорусі через закриття пункту пропуску

Тимчасово повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі через закриття пункту пропуску "Бобрівники - Берестовиця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Ніва" .

Зазначається, що Войцеховському оголосили "рішучий протест" через озвучені керівництвом Польщі плани щодо призупинення рух на КПП "Бобрівники - Берестовиця" 10 лютого з 14:00 за білоруським часом (13:00 за Києвом).

Так, польському дипломату повідомили про "категоричну неприйнятність цього кроку, який загострює і без того дуже складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн".

У МЗС Білорусі зазначили, що такий крок є негуманним, та будь-які спроби тиску на Білорусь будуть контрпродуктивними.

РБК-Україна повідомляло, що Польща вирішила закрити прикордонний перехід із Білоруссю з метою безпеки.

До того ж, Польща хоче ввести нові санкції проти громадян Білорусі.

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