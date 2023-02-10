ua ru
Пт, 10 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

"Рішучий протест". Польського дипломата викликали до МЗС Білорусі через закриття пункту пропуску

Новость на русском →
Білорусь, П'ятниця 10 лютого 2023 11:37
"Рішучий протест". Польського дипломата викликали до МЗС Білорусі через закриття пункту пропуску Фото: польського дипломата викликали до МЗС Білорусі через закриття пункту пропуску (facebook.com/belarusmfa)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Тимчасово повіреного у справах Польщі Мартіна Войцеховського викликали до Міністерства закордонних справ Білорусі через закриття пункту пропуску "Бобрівники - Берестовиця".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Наша Ніва".

Зазначається, що Войцеховському оголосили "рішучий протест" через озвучені керівництвом Польщі плани щодо призупинення рух на КПП "Бобрівники - Берестовиця" 10 лютого з 14:00 за білоруським часом (13:00 за Києвом).

Так, польському дипломату повідомили про "категоричну неприйнятність цього кроку, який загострює і без того дуже складну ситуацію на білорусько-польському кордоні та порушує права тисяч громадян Білорусі, Польщі та багатьох інших країн".

У МЗС Білорусі зазначили, що такий крок є негуманним, та будь-які спроби тиску на Білорусь будуть контрпродуктивними.

РБК-Україна повідомляло, що Польща вирішила закрити прикордонний перехід із Білоруссю з метою безпеки.

До того ж, Польща хоче ввести нові санкції проти громадян Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Польща Білорусь
NEWS
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
Окупанти влучили в енергооб'єкти в трьох регіонах України. Є перебої зі світлом
DAILY
Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Федір Веніславський: Ймовірність того, що закінчимо війну до літа – це надмірний оптимізм