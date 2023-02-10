"Решительный протест". Польского дипломата вызвали в МИД Беларуси из-за закрытия пункта пропуска

Временно поверенного по делам Польши Мартина Войцеховского вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси из-за закрытия пункта пропуска "Бобровники - Берестовица".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва" .

Отмечается, что Войцеховскому объявили "решительный протест" из-за озвученных руководством Польши планов по приостановлению движения на КПП "Бобровники - Берестовица" 10 февраля с 14:00 по белорусскому времени (13:00 по Киеву).

Так, польскому дипломату сообщили о "категорической неприемлемости этого шага, который обостряет и без того очень сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушает права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран".

В МИД Беларуси отметили, что такой шаг негуманен, и любые попытки давления на Беларусь будут контрпродуктивными.

РБК-Украина сообщало, что Польша решила закрыть пограничный переход с Беларусью в целях безопасности.

К тому же, Польша хочет ввести новые санкции против граждан Беларуси.

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