ua ru
Пт, 10 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

"Решительный протест". Польского дипломата вызвали в МИД Беларуси из-за закрытия пункта пропуска

Новина українською →
Беларусь, Пятница 10 февраля 2023 11:37
"Решительный протест". Польского дипломата вызвали в МИД Беларуси из-за закрытия пункта пропуска Фото: польского дипломата вызвали в МИД Беларуси из-за закрытия пункта пропуска (facebook.com/belarusmfa)
Автор: Елизавета Драбкина

Временно поверенного по делам Польши Мартина Войцеховского вызвали в Министерство иностранных дел Беларуси из-за закрытия пункта пропуска "Бобровники - Берестовица".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Наша Ніва".

Отмечается, что Войцеховскому объявили "решительный протест" из-за озвученных руководством Польши планов по приостановлению движения на КПП "Бобровники - Берестовица" 10 февраля с 14:00 по белорусскому времени (13:00 по Киеву).

Так, польскому дипломату сообщили о "категорической неприемлемости этого шага, который обостряет и без того очень сложную ситуацию на белорусско-польской границе и нарушает права тысяч граждан Беларуси, Польши и многих других стран".

В МИД Беларуси отметили, что такой шаг негуманен, и любые попытки давления на Беларусь будут контрпродуктивными.

РБК-Украина сообщало, что Польша решила закрыть пограничный переход с Беларусью в целях безопасности.

К тому же, Польша хочет ввести новые санкции против граждан Беларуси.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Беларусь
NEWS
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
Оккупанты атаковали энергообъекты в трех регионах Украины. Есть перебои со светом
DAILY
Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Федор Вениславский: Вероятность того, что закончим войну к лету – это чрезмерный оптимизм