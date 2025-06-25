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"Настав час скористатися моментом". Стармер закликав НАТО тиснути на Путіна

Британія, Середа 25 червня 2025 16:36
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"Настав час скористатися моментом". Стармер закликав НАТО тиснути на Путіна Фото: прем'єр-міністр Британії Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Росія тягне час, щоб не завершувати війну в Україні. Треба тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.

Під час свого виступу на саміті НАТО в Гаазі Стармер заявив, що зараз саме час змусити Путіна погодитися на припинення вогню в Україні.

Прем'єр-міністр зауважив, що Путін "зволікає", а також додав, що настав час "скористатися моментом".

"Насправді, протягом останніх кількох днів, я б сказав, що в моїх обговореннях з лідерами була справжня рішучість", - наголосив він.

Стармер також відзначив, "зараз час знову наполягати на тому, щоб Путіна залучили до столу переговорів щодо безумовного припинення вогню".

"Президент (України Володимир, - ред.) Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню... Зараз саме час для Путіна, який зволікає, сісти за стіл переговорів", - підсумував прем'єр Британії.

Саміт НАТО у Гаазі

Нагадаємо, що 24-25 червня, у нідерландському місті Гаага проходить щорічний саміт НАТО. На сьогодні запланована його пленарна сесія.

Основна тема - збільшення видатків на оборону, а саме обговорюється встановлення 5 % ВВП до 2035 року. Однак союзники також обговорять і підтримку України.

Зауважимо, що на полях саміту відбулась зустріч президент України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. РБК-Україна зібрало перші подробиці їхньої зустрічі.

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