"Настав час скористатися моментом". Стармер закликав НАТО тиснути на Путіна
Росія тягне час, щоб не завершувати війну в Україні. Треба тиснути на російського диктатора Володимира Путіна.
Про це заявив прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
Під час свого виступу на саміті НАТО в Гаазі Стармер заявив, що зараз саме час змусити Путіна погодитися на припинення вогню в Україні.
Прем'єр-міністр зауважив, що Путін "зволікає", а також додав, що настав час "скористатися моментом".
"Насправді, протягом останніх кількох днів, я б сказав, що в моїх обговореннях з лідерами була справжня рішучість", - наголосив він.
Стармер також відзначив, "зараз час знову наполягати на тому, щоб Путіна залучили до столу переговорів щодо безумовного припинення вогню".
"Президент (України Володимир, - ред.) Зеленський вже багато тижнів заявляє про свою готовність до безумовного припинення вогню... Зараз саме час для Путіна, який зволікає, сісти за стіл переговорів", - підсумував прем'єр Британії.
Саміт НАТО у Гаазі
Нагадаємо, що 24-25 червня, у нідерландському місті Гаага проходить щорічний саміт НАТО. На сьогодні запланована його пленарна сесія.
Основна тема - збільшення видатків на оборону, а саме обговорюється встановлення 5 % ВВП до 2035 року. Однак союзники також обговорять і підтримку України.
Зауважимо, що на полях саміту відбулась зустріч президент України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. РБК-Україна зібрало перші подробиці їхньої зустрічі.
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