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Рютте назвав Трампа "татком". Президент США відповів із гумором

Гаага, Середа 25 червня 2025 19:44
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Рютте назвав Трампа "татком". Президент США відповів із гумором Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генсек НАТО Марк Рютте під час особистої зустрічі з президентом США Дональдом Трампом порівняв того з "татком". Американський лідер оцінив такий жест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресконференцію Трампа за підсумками саміту НАТО в Гаазі.

Що сказав Рютте

Президент США і генсек НАТО під час особистої зустрічі обговорювали війну Ізраїлю з Іраном. Трамп розповів, що дві країни посварилися, як "діти на шкільному майданчику". За словами президента, діти зазвичай "б'ються як чорти і їх неможливо зупинити".

"І іноді таткові доводиться використовувати грубі вирази", - підтримав президента США Рютте, маючи на увазі нещодавню різку заяву Трампа про порушення перемир'я між Ізраїлем та Іраном.

Реакція Трампа

Президента США під час пресконференції запитали, чи вважає він інші країни НАТО своїми "дітьми" на тлі заяви Рютте.

"Ні, він (Рютте - ред.) мене любить. Я думаю, він мене любить. Якщо ні, я вам скажу. Я повернуся і сильно йому вріжу, добре? Він сказав це дуже ласкаво. Татко, ти мій татко", - відповів Трамп.

Відносини Трампа і Рютте

Нагадаємо, раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте неодноразово хвалив президента США Дональда Трампа.

Зокрема, вчора, 24 червня, Рютте стверджував, що Трампу вдалося вивести з глухого кута складну ситуацію між Україною і Росією. Він стверджував, що тільки Трамп міг домогтися такого результату.

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НАТО Сполучені Штати Америки Дональд Трамп Марк Рютте
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