"Рішуче відреагуємо": в ЄС різко висловилися щодо санкцій США через "цензуру"

Як сказано у заяві, ЄК рішуче засуджує рішення США запровадити обмеження на в'їзд для п'яти європейських громадян - в тому числі для колишнього єврокомісара Тьєррі Бретона.

"Свобода слова є основоположним правом у Європі та спільною основною цінністю зі Сполученими Штатами в усьому демократичному світі. ЄС - це відкритий єдиний ринок, що ґрунтується на правилах, із суверенним правом регулювати економічну діяльність відповідно до наших демократичних цінностей та міжнародних зобов'язань", - зазначили в Єврокомісії.

При цьому в ЄК додали, що європейські цифрові правила забезпечують "безпечні, чесні та рівні умови для всіх компаній", а також застосовуються цілком справедливо та без дискримінацій.

ЄС висунув Сполученим Штатам вимогу надати роз'яснення, а в Єврокомісії пообіцяли "швидко та рішуче" відреагувати за потреби.

"За потреби ми швидко та рішуче відреагуємо, щоб захистити нашу регуляторну автономію від невиправданих заходів", - сказано у повідомленні.

Санкції проти європейців

США 24 грудня ввели санкції проти колишнього єврокомісара з цифрових послуг Тьєррі Бретона та ще чотирьох осіб, які борються з дезінформацією у ЗМІ та соціальних мережах. Вашингтон звинуватив їх у нібито "зусиллях з примусу до цензури".

Бретон - один з творців європейського Закону про цифрові послуги (Digital Services Act, DSA), який змушує неєвропейські цифрові платформи, в тому числі американські, дотримуватися європейського законодавства.

Також під санкції потрапили керівник Center for Countering Digital Hate (CCDH) Імран Ахмед, керівник Global Disinformation Index (GDI) Клер Мелфорд, керівник та засновник HateAid Анна-Лен фон Ходенберг та співголова HateAid Жозефіна Балон. Усі вони грають значну роль у боротьбі з російською та іншою іноземною дезінформацією, що не подобається Вашингтону.