Просто провокація: Каллас відкинула критику з США після штрафу для соцмережі Маска
Усі заяви з США щодо нібито "антидемократичного характеру" Європейського Союзу - це просто провокація. Вашингтону варто було б критикувати Росію, а не європейські країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова високої представниці з питань дипломатії Каї Каллас, яку цитує The Guardian.
Коментуючи низку антиєвропейських заяв, які після штрафу для соціальної мережі X (Twiiter) мільярдера Ілона Маска дозволили собі як президент США Дональд Трамп, так і численні американські посадовці, Каллас сказала, що це можна сприйняти, як провокацію.
"Мені здається, що це зроблено як провокація, щоб ми відреагували... В політиці, якщо ви починаєте обговорювати речі, які, як ви знаєте, не є правдою, ви насправді легітимізуєте їх", - зазначила вона.
За словами Каллас, лавину дописів від Маска можна не сприймати, оскільки ЄС повинне бути "більше впевненим у собі", а критика на адресу блоку "не відповідає дійсності.
"Ми знаємо, що це абсурд, це неправда, що вони говорять про Європейський Союз", - додала вона.
Каллас також порадила Вашингтону припинити намагатися атакувати європейські країни та звернути увагу на Росію. Не видно, щоб США критикували РФ, хоча ситуація зі свободою слова у росіян жахлива.
"Критика щодо свобод тут має бути спрямована в іншому напрямку. Можливо, до Росії, де заборонено інакомислення, де заборонено вільні ЗМІ, де заборонено політичну опозицію, де X або Twitter, як ми його знаємо, фактично також заборонений", - резюмувала вона.
Штраф для X та істерика з США
Європейська комісія оштрафувала соціальну мережу X американського мільярдера Ілона Маска через порушення правил цифрових послуг в ЄС, зокрема, "оманливий дизайн" синьої галочки. ЄК "вкатила" компанії Маска штраф у розмірі 120 млн євро (близько 140 млн доларів).
В США з цього приводу влаштували справжню істерику на всіх рівнях. Зокрема, безпосередньо сам Ілон Маск закликав "розпустити" Євросоюз, активізувавши в соцмережах численних ботів, щоб створити ілюзію підтримки його закликів.
З критикою на адресу ЄС виступили також віцепрезидент Джей Ді Венс та державний секретар США Марко Рубіо та інші протрампістські сенатори та політики, іноді вдаючись до відкритих погроз, в тому числі "не захищати Європу".
Міністр торгівлі США Говард Латнік пригрозив, що США збережуть 50-відсоткові тарифи на європейські товари, якщо штраф для соцмережі Маска не буде скасовано. Прокинувся навіть президент Трамп, який заявив, що Європа буцімто "рухається у поганому напрямку".
У відповідь на істерику Маска міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив мільярдеру "котитися на Марс, де немає цензури на нацистські привітання". Трампа, Маска та американських посадовців також жорстко розкритикували європейські політики, оглядачі та експерти.