"Європа йде в поганому напрямку": Трамп виступив із критикою за штраф соцмережі Маска

Американський лідер Дональд Трамп розкритикував рішення Єврокомісії оштрафувати соцмережу Х мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро. За його словами, Європа рухається в поганому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами Трампа, такий крок Єврокомісії досить дивний.

"Це жорстко. Ви вважаєте це атакою? Ілон мені не дзвонив, щоб попросити про допомогу в цьому питанні. Але ні, це серйозно. Я не думаю, що це правильно", - заявив він.

Президент США також висловив нерозуміння, як у ЄК могли так вчинити.

"Я скажу про це пізніше. Я отримаю повну доповідь із цього питання. Дивіться, Європі потрібно бути дуже обережною. Вони роблять багато речей. Ми хочемо зберегти Європу Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Це дуже погано, дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася. Вони йдуть у дуже поганих напрямках. Це була велика... це була серйозна справа", - сказав американський лідер.