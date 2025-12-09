ua en ru
Вт, 09 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Мирний план США Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

"Європа йде в поганому напрямку": Трамп виступив із критикою за штраф соцмережі Маска

Вівторок 09 грудня 2025 00:33
UA EN RU
"Європа йде в поганому напрямку": Трамп виступив із критикою за штраф соцмережі Маска Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

Американський лідер Дональд Трамп розкритикував рішення Єврокомісії оштрафувати соцмережу Х мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро. За його словами, Європа рухається в поганому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.

За словами Трампа, такий крок Єврокомісії досить дивний.

"Це жорстко. Ви вважаєте це атакою? Ілон мені не дзвонив, щоб попросити про допомогу в цьому питанні. Але ні, це серйозно. Я не думаю, що це правильно", - заявив він.

Президент США також висловив нерозуміння, як у ЄК могли так вчинити.

"Я скажу про це пізніше. Я отримаю повну доповідь із цього питання. Дивіться, Європі потрібно бути дуже обережною. Вони роблять багато речей. Ми хочемо зберегти Європу Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Це дуже погано, дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася. Вони йдуть у дуже поганих напрямках. Це була велика... це була серйозна справа", - сказав американський лідер.

Штраф соцмережі Х

Єврокомісія оштрафувала соцмережу X американського мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро (близько 140 млн доларів). Причина штрафу - порушення правил цифрових послуг у ЄС, зокрема, "оманливий дизайн" синьої галочки.

У США різко відреагували на таку дію. Зокрема сам Ілон Маск закликав "розпустити" Євросоюз. З критикою на адресу ЄС виступили також віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо. Інші протрампістські сенатори і політики, навіть вдавалися до відкритих погроз, зокрема "не захищати Європу".

Міністр торгівлі США Говард Латник заявив, що США збережуть 50-відсоткові тарифи на європейські товари, якщо штраф для соцмережі Маска не буде скасовано.

У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску "котитися на Марс, де немає цензури на нацистські привітання". Водночас європолітики, оглядачі та експерти виступили з жорсткою критикою Сполучених Штатів і Трампа, а також Маска з його соцмережею.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дональд Трамп Ілон Маск Штрафи Єврокомісія
Новини
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Немає згоди щодо Донбасу. Головне про мирний план, скептицизм союзників і "тиск" США
Аналітика
"Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Кліщі" в Покровську та бої в Запорізькій області. Що відбувається на фронті