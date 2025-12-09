"Європа йде в поганому напрямку": Трамп виступив із критикою за штраф соцмережі Маска
Американський лідер Дональд Трамп розкритикував рішення Єврокомісії оштрафувати соцмережу Х мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро. За його словами, Європа рухається в поганому напрямку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію Білого дому.
За словами Трампа, такий крок Єврокомісії досить дивний.
"Це жорстко. Ви вважаєте це атакою? Ілон мені не дзвонив, щоб попросити про допомогу в цьому питанні. Але ні, це серйозно. Я не думаю, що це правильно", - заявив він.
Президент США також висловив нерозуміння, як у ЄК могли так вчинити.
"Я скажу про це пізніше. Я отримаю повну доповідь із цього питання. Дивіться, Європі потрібно бути дуже обережною. Вони роблять багато речей. Ми хочемо зберегти Європу Європою. Європа рухається в поганому напрямку. Це дуже погано, дуже погано для людей. Ми не хочемо, щоб Європа так сильно змінювалася. Вони йдуть у дуже поганих напрямках. Це була велика... це була серйозна справа", - сказав американський лідер.
Штраф соцмережі Х
Єврокомісія оштрафувала соцмережу X американського мільярдера Ілона Маска на 120 млн євро (близько 140 млн доларів). Причина штрафу - порушення правил цифрових послуг у ЄС, зокрема, "оманливий дизайн" синьої галочки.
У США різко відреагували на таку дію. Зокрема сам Ілон Маск закликав "розпустити" Євросоюз. З критикою на адресу ЄС виступили також віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар США Марко Рубіо. Інші протрампістські сенатори і політики, навіть вдавалися до відкритих погроз, зокрема "не захищати Європу".
Міністр торгівлі США Говард Латник заявив, що США збережуть 50-відсоткові тарифи на європейські товари, якщо штраф для соцмережі Маска не буде скасовано.
У відповідь міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський порадив Маску "котитися на Марс, де немає цензури на нацистські привітання". Водночас європолітики, оглядачі та експерти виступили з жорсткою критикою Сполучених Штатів і Трампа, а також Маска з його соцмережею.