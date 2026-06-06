Решения Трампа по войскам в Европе стоили млн долларов и могут деморализовать солдат, - AP

Армия США ждет разъяснений от Пентагона после противоречивых заявлений президента Дональда Трампа о численности войск в Европе. Эта ситуация может нарушить жизнь военных и обойтись в миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

По словам источника, внезапные изменения вынуждают военных задним числом корректировать политику в соответствии с последним заявлением президента США.

Кроме того, неопределенность не только тревожит европейских союзников, обеспокоенных тем, какой сигнал посылается России, но и рискует подорвать моральный дух американских военных. У некоторых из них ротация была отменена незадолго до отъезда и возникает в условиях и без того напряженного армейского бюджета.

В частности, в начале мая в служебной записке для военных была сказано об отмене ротационной переброски в Польшу 4000 военных 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США, которые базируются в штате Техас. Европейские союзники об этом лишь в середине месяца.

Но нюанс есть и с военными. Некоторым из них незадолго до поездки было сказано не садиться на рейс в Польшу, в то время как те, кого отправили вперед, около 1000 солдат - они все еще ждут подтверждения об отправке обратно.

Военные также все еще ждут от Пентагона деталей о том, как выполнить приказ Трампа о направлении 5000 военных в Польшу. Предполагается, что они прибудут из подразделений, которые уже находятся в Европе, а не в результате дополнительной переброски войск из США.

AP отмечает, что командование транспортных войск США зафрахтовало судно для перевозки снаряжения команды из Техаса в Польшу и для доставки снаряжения уходящего подразделения обратно в Америку. Доля расходов прибывающий группу уже составила 32 млн долларов, включая фрахт судна, погрузку и разгрузку снаряжения.

По словам военного чиновника, незапланированная переброска личного состава и техники обратно из Европы, скорее всего, не входит в бюджет Пентагона и станет дополнительной статьей расходов.

Вывод войск из Германии обойдется еще дороже

Представитель Минобороны рассказал, что когда Трамп впервые пригрозил вывести 5000 военных из Европы, представители Пентагона первоначально предложили отозвать 2-й кавалерийский полк, который постоянно дислоцируется а Германии.

Но вместо этого официальные лице решили отменить ротацию другого подразделения в Польшу. Затем Трамп внес путаницу и в этот план.

Также высокопоставленный чиновник Пентагона Дж Коста отметил, что вывод войск, которые дислоцированы в Германии, может обойтись в несколько млрд долларов. Причина в том, что в США нет специально отведенных мест и инфраструктуры для размещения военных и их семей.