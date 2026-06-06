ua en ru
Сб, 06 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Решения Трампа по войскам в Европе стоили млн долларов и могут деморализовать солдат, - AP

04:45 06.06.2026 Сб
3 мин
В чем проблема решений Трампа по войскам в Европе?
aimg Эдуард Ткач
Решения Трампа по войскам в Европе стоили млн долларов и могут деморализовать солдат, - AP Фото: вывод войск из Германии может стоит млдр долларов (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Армия США ждет разъяснений от Пентагона после противоречивых заявлений президента Дональда Трампа о численности войск в Европе. Эта ситуация может нарушить жизнь военных и обойтись в миллионы долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

По словам источника, внезапные изменения вынуждают военных задним числом корректировать политику в соответствии с последним заявлением президента США.

Кроме того, неопределенность не только тревожит европейских союзников, обеспокоенных тем, какой сигнал посылается России, но и рискует подорвать моральный дух американских военных. У некоторых из них ротация была отменена незадолго до отъезда и возникает в условиях и без того напряженного армейского бюджета.

Читайте также: США готовят ядерную альтернативу выводу войск из Европы, - FT

В частности, в начале мая в служебной записке для военных была сказано об отмене ротационной переброски в Польшу 4000 военных 2-й бронетанковой бригады 1-й кавалерийской дивизии армии США, которые базируются в штате Техас. Европейские союзники об этом лишь в середине месяца.

Но нюанс есть и с военными. Некоторым из них незадолго до поездки было сказано не садиться на рейс в Польшу, в то время как те, кого отправили вперед, около 1000 солдат - они все еще ждут подтверждения об отправке обратно.

Военные также все еще ждут от Пентагона деталей о том, как выполнить приказ Трампа о направлении 5000 военных в Польшу. Предполагается, что они прибудут из подразделений, которые уже находятся в Европе, а не в результате дополнительной переброски войск из США.

AP отмечает, что командование транспортных войск США зафрахтовало судно для перевозки снаряжения команды из Техаса в Польшу и для доставки снаряжения уходящего подразделения обратно в Америку. Доля расходов прибывающий группу уже составила 32 млн долларов, включая фрахт судна, погрузку и разгрузку снаряжения.

По словам военного чиновника, незапланированная переброска личного состава и техники обратно из Европы, скорее всего, не входит в бюджет Пентагона и станет дополнительной статьей расходов.

Вывод войск из Германии обойдется еще дороже

Представитель Минобороны рассказал, что когда Трамп впервые пригрозил вывести 5000 военных из Европы, представители Пентагона первоначально предложили отозвать 2-й кавалерийский полк, который постоянно дислоцируется а Германии.

Но вместо этого официальные лице решили отменить ротацию другого подразделения в Польшу. Затем Трамп внес путаницу и в этот план.

Также высокопоставленный чиновник Пентагона Дж Коста отметил, что вывод войск, которые дислоцированы в Германии, может обойтись в несколько млрд долларов. Причина в том, что в США нет специально отведенных мест и инфраструктуры для размещения военных и их семей.

Что еще известно

Напомним, в конце мая в СМИ появилась информация, что США собираются свернуть часть своего военного присутствия в Европе быстрее, чем предполагали в НАТО. И союзникам не дают переходного периода.

Также на днях стало известно, что США начали вывод более 1000 своих войск из Литвы. Однако когда будет их замена и в каком количестве, пока неизвестно.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
Новости
Путин ответил на письмо Зеленского
Путин ответил на письмо Зеленского
Аналитика
Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией
Виктор ОлифировАналитик, историк Новое государство в Европе? Почему в Молдове заговорили об объединении с Румынией