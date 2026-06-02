США готують ядерну альтернативу виведенню військ з Європи, - FT

Вашингтон готовий розмістити ядерну зброю ще в кількох країнах Європи, щоб запевнити союзників у непохитності американської "ядерної парасольки" на тлі виведення військ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times

Як повідомили три джерела FT, обізнані з обговореннями, американські чиновники заявили про готовність до додаткових розгортань, окрім шести країн, які вже мають літаки подвійного призначення (DCA), здатні нести ядерну зброю.

"Переговори є дуже конфіденційними та можуть не призвести до жодних змін", - зазначає видання.

Утім, сам факт обговорень має продемонструвати союзникам зобов'язання США тримати ядерну парасольку, навіть коли європейцям доводиться нести більший тягар звичайної оборони.

За даними FT, угода про розширення розміщення ядерних ресурсів США не є неминучою.

Інтерес проявили країни на сході НАТО

За словами одного з джерел, обговорення тривають у каналах НАТО, а найбільший інтерес виявили союзники, розташовані найближче до кордонів Росії - зокрема Польща та країни Балтії.

Інтерес підштовхнули вторгнення РФ в Україну та неодноразові заяви Володимира Путіна про ядерний потенціал Кремля.

Польські чиновники неодноразово публічно говорили про бажання приймати ядерну зброю. Колишній президент Анджей Дуда закликав США поширити ініціативу DCA на польську територію.

Цього року Варшава також приєдналася до нової французької ініціативи щодо вивчення можливості тимчасового переміщення частин ядерних засобів стримування до союзних європейських країн.

Як працює нинішня програма НАТО

Зараз у програмі ядерного спільного використання НАТО беруть участь шість країн: Бельгія, Німеччина, Італія, Нідерланди, Туреччина та Велика Британія.

Вони мають дозвіл на розміщення американських ядерних бомб передового базування під захистом США, які зберігають за собою виключне право санкціонувати їх застосування.

Ядерна зброя США, розгорнута в європейських державах, зберігається та охороняється американськими військовими.

Авіагрупи союзників, що використовують винищувачі F-35, F-15 та Tornado, проходять навчання для участі в місіях із демонстрації бойової готовності та потенційного скидання бомб за санкціонованим США дозволом.

Європейці непокояться через скорочення підтримки США

Останні рішення адміністрації Дональда Трампа про скасування запланованого розгортання ключових систем озброєння в Європі та виведення військ у межах перенаправлення активів до Азії та інших регіонів стурбували союзників по НАТО. Вони побоюються, що це залишить прогалини в обороні континенту.

Хоча європейські союзники зобов'язалися різко наростити витрати на оборону та інвестувати в ключові звичайні військові можливості, ядерна парасолька США залишається для них незамінною.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте після зустрічі міністрів закордонних справ альянсу минулого місяця заявив, що "існує спільне розуміння того, що хоча США більше орієнтуватимуться на інші театри військових дій, загальне стримування та оборона в Європі мають залишатися незмінними".

"Дозвольте мені висловитися абсолютно чітко. Якби хтось виявив нерозумність і напав на нас, відповідь була б руйнівною", - сказав Рютте.