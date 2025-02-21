ua en ru
Пт, 21 лютого News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори

Рішення щодо гарантій безпеки має бути готовим до початку переговорів, - Зеленський

П'ятниця 21 лютого 2025 20:04
UA EN RU
Рішення щодо гарантій безпеки має бути готовим до початку переговорів, - Зеленський Фото: президент України Володимир Зеленський (president.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Український президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном. Обговорили, зокрема, спільне бачення гарантій безпеки для України від Європи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави держави.

"Провів хорошу розмову з прем’єр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном і подякував йому за військову допомогу Швеції та всю підтримку України. З нетерпінням чекаємо на 18-й пакет оборонної допомоги", - написав Зеленський.

Він також поінформував шведського прем'єра про конструктивну зустріч із спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом та деталі нещодавніх перемовин з іноземними лідерами.

"Маємо бути абсолютно чіткими: нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи. Працюємо над спільним баченням гарантій безпеки. Рішення має бути готове до початку будь-яких можливих переговорів, і Європа має бути за столом переговорів", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що Україні потрібен справедливий і тривалий мир, а не просто тимчасове припинення вогню.

Гарантії безпеки для України

Нагадаємо, раніше радник президента США з питань нацбезпеки Майк Волц заявив, що президент Дональд Трамп хоче завершити війну Росії проти України, але гарантії безпеки будуть покладені на Європу.

За словами прем'єр-міністра Британії Кіра Стармера, гарантії безпеки від США є єдиним способом ефективно стримати Росію від повторного нападу на Україну.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте після "екстреного саміту" у Парижі заявив про готовність Європи взяти на себе ініціативу у питанні надання Україні гарантій безпеки.

До того ж зараз у Європі активно обговорюють питання відправки в Україну миротворців. За даними The Washington Post, європейські країни можуть виділити для цього до 30 тисяч військових.

Водночас, за словами генсека НАТО Марка Рютте, гарантії безпеки для України від Європи "потребуватимуть" підтримки з боку США. Це необхідно для стримування Росії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Швеція Мирні переговори Війна в Україні
NEWS
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
РФ випустила по Україні 160 дронів і атакувала Одеську область балістикою
DAILY
Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні
Роман Коткореспондент РБК-Україна Хто замість Шольца? Чим закінчаться вибори в Німеччині і чого чекати Україні