Решение по гарантиям безопасности должно быть готово до начала переговоров, - Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном. Обсудили, в частности, общее видение гарантий безопасности для Украины от Европы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы государства.

"Провел хороший разговор с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном и поблагодарил его за военную помощь Швеции и всю поддержку Украины. С нетерпением ждем 18-й пакет оборонной помощи", - написал Зеленский.

Он также проинформировал шведского премьера о конструктивной встрече со спецпредставителем президента США по вопросам Украины и России Китом Келлогом и детали недавних переговоров с иностранными лидерами.

"Должны быть абсолютно четкими: ничего об Украине без Украины, ничего о Европе без Европы. Работаем над общим видением гарантий безопасности. Решение должно быть готово до начала любых возможных переговоров, и Европа должна быть за столом переговоров", - отметил президент.

Зеленский подчеркнул, что Украине нужен справедливый и длительный мир, а не просто временное прекращение огня.